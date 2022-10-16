واقعیت ها در جنگ روایت ها وارونه جلوه داده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رضا عزت زمانی در نشست نهضت پیشرفت بانوان و جهاد تبیین در رشت با اشاره به جایگاه و منزلت بانوان در بخش‌های مختلف، اظهار کرد: بانوان غیور ایران اسلامی تمدن توخالی دنیای غرب را تا به مرز نابودی کشانده‌اند.

وی، عفت و عطوفت را از سرمایه‌های ارزشمند زن برشمرد و افزود: زنان رهبران عفت در جامعه هستند و نقش بسزایی در ترویج فرهنگ اسلامی دارند.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه زنان می‌توانند ستون خیمه خانواده تمدن اسلامی باشند، گفت: درک از حضور در جامعه، حفظ عفت و حیا و قدرشناسی جایگاه و منزلت خویش، زنان را به اوج می‌رساند.

زنان پرچمداران تشکیل تمدن نوین اسلامی باشند

حجت الاسلام عزت زمانی با بیان اینکه زنان می‌توانند پرچمدار تشکیل تمدن نوین اسلامی باشند، اضافه کرد: زنان می‌توانند در شکل گیری تمدن بزرگ اسلامی نقش آفرینی کنند و با سلاح عفت و حیا در این زمینه پیشگام باشند.

وی با اشاره به جنگ رسانه‌ای دشمن، افزود: در جنگ روایت‌ها آنچه که در واقعیت اتفاق می‌افتد با آنچه که دشمن در رسانه به خورد مردم می‌دهد، تفاوت عظیمی دارد که این تفاوت‌ها باید روشنگری شود.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه القای ناامیدی، دین گریزی و بی عفتی در جامعه هدف اصلی دشمن است، تصریح کرد: دشمن با شناسایی ظرفیت زن، آن را ابزار و کالایی علیه خودش و جامعه اسلامی بهره گرفته است.

بانوان بهترین روایتگران توحید هستند

حجت الاسلام عزت زمانی با بیان اینکه بانوان بهترین و مؤثرترین روایتگران «توحید» هستند، گفت: همانطور که حضرت فاطمه زهرا (س) بار روایتگری ولایت حضرت علی (ع) را به دوش کشید و حضرت زینب کبری (س) هم راوی تمام عیار واقعه کربلا بود، زنان جامعه اسلامی هم روایان واقعی انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن هستند.

وی، بانوان را پیشگامان عرصه جهاد تبیین برشمرد و افزود: بانوان ایران اسلامی بویژه مادران شهدا می‌توانند نقش بسزایی در تحقق جهاد تبیین ایفا کنند.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به نقش زنان در طول تاریخ و ادوار مختلف، بیان کرد: زنان در ادوار مختلف تاریخی همیشه تحول آفرین بودند و این مهم در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هم پررنگ بوده است.

حجت الاسلام عزت زمانی با اشاره به نقش مؤثر بانوان در حل بسیاری از مشکلات و مسائل، اضافه کرد: زنان در حساس‌ترین برهه‌های تاریخ گره گشا بودند و این نقش اثرگذاری این قشر انکارناپذیر است.

وی با بیان اینکه نسل جدید تشنه توجه و درک بیشتر هستند، افزود: دهه هشتادی‌ها و نسل جدید پرچم دار حرکت بزرگ گام دوم انقلاب هستند.