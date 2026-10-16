به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی پنجشنبه شب در اجتماع مردمی بابل، با اشاره به جایگاه اعتقادی و فرهنگی مردم مازندران اظهار کرد: حضور مؤثر مردم این خطه در عرصه‌های مختلف، ریشه در ارادت عمیق آنان به مکتب اهل‌بیت (ع) دارد و اراده مستحکم این مردم در بزنگاه‌های تاریخی، سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه تقابل امروز فراتر از رویارویی نظامی و در قالب جنگ اراده‌ها جریان دارد، افزود: دستاوردهای جبهه مقاومت، از رزمندگان و شهدای ایران تا نیروهای مقاومت در یمن، نشان می‌دهد که قدرت ایمان و اراده می‌تواند در برابر برتری تسلیحاتی دشمن نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

وی همچنین با تجلیل از علمای برجسته مازندران، از جمله آیات عظام روحانی، معلمی و فاضل، نقش حوزه‌های علمیه و ظرفیت‌های علمی و فرهنگی این منطقه را در تقویت هویت دینی و معنوی جامعه مهم ارزیابی کرد و به دستاوردهای حوزه‌های علمیه خواهران در این عرصه اشاره داشت.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به ابعاد تاریخی و فرهنگی تقابل با ملت ایران خاطرنشان کرد: دشمن با طرح ادعاهای تاریخی و تلاش برای ایجاد تقابل تمدنی، در پی تضعیف هویت ایرانی و اسلامی است؛ اما ملت ایران با اتکا به ریشه‌های دینی و انقلابی خود در برابر این جریان‌ها ایستادگی می‌کند.

حجت‌الاسلام قمی در ادامه، ضمن تبریک روز پرستار و قدردانی از خدمات جامعه پرستاری از دوران دفاع مقدس تاکنون، حضرت زینب کبری (س) را الگویی برجسته در عرصه روشنگری و تبیین حقیقت دانست و گفت: هرچند پرستاری از جلوه‌های شخصیت آن حضرت است، رسالت محوری ایشان که باید مورد توجه قرار گیرد، جهاد تبیین و روشنگری در برابر تحریف‌هاست.

وی افزود: تبیین درست واقعیت‌ها می‌تواند غبار تبلیغات را کنار بزند و ماهیت اقدامات دشمن را برای نسل جوان آشکار کند. اگر در این مسیر کاستی‌هایی وجود دارد، باید عملکرد دستگاه‌های مسئول بررسی شود؛ چراکه مردم مؤمن و آگاه ظرفیت بالایی برای همراهی و اثرگذاری دارند.

حجت‌الاسلام قمی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت هنر و رسانه در مقابله با جنگ ترکیبی اظهار کرد: روایت‌گری دقیق و اثرگذار، یکی از ابزارهای مهم برای مقابله با عملیات روانی دشمن و روشنگری در جامعه است و بانوان می‌توانند در این عرصه نقشی برجسته ایفا کنند.