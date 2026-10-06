آیت الله میرباقری: جنگ فرهنگی دشمن برای تغییر هویت زن ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمهدی میرباقری شاهرودی در مطلبی که در فضای مجازی منتشر کرد، با اشاره به ویژگی‌های بانوان ایرانی اظهار کرد: بانوان ما که تربیت‌شده حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) هستند، بانوانی فرهیخته، شریف، باعظمت، اهل استقامت و پایداری در راه خدا و اهل عفت هستند.

وی افزود: یک جلوه از عظمت این بانوان، حضور آنها در خیابان است. همه می‌دانیم که بار دویست شب استقامت در خیابان بر دوش این بانوان بوده است. فمنیست‌های جهان اگر منصف بودند، باید این حضور را در عالم پرچم می‌کردند و قطعاً این استقامت بانوان ما در کل جهان الگو خواهد شد.

نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: خود این امر یک پیروزی و فتح است. دشمن با همه وجود، یک جنگ همه‌جانبه فرهنگی، شناختی و ترکیبی با ما به راه انداخته است. یکی از وجوه این جنگ آن است که می‌خواهد عفت بانوان ما را سلب کند و ایمان ما هدف آنهاست.

میرباقری شاهرودی با بیان اینکه حضور بانوان عفیفه در صحنه، نشانه پیروزی جبهه حق در جنگ فرهنگی است، تصریح کرد: این حضور بانوان عفیفه ما به معنای این است که جبهه حق در این جنگ فرهنگی پیروز است، گرچه ضربه هم خوردیم.

نباید روایت شکست داشته باشیم

وی خاطرنشان کرد: ما نباید روایت شکست کنیم؛ بله، در جنگ فرهنگی دشمن تلاش خودش را برای آسیب زدن می‌کند. یک مسئله فقهی را به یک مسئله سیاسی تبدیل کرده و ممکن است برخی بانوان هم دچار بی‌حجابی و آسیب بشوند و این زنگ خطر هم هست، اما به معنای شکست فرهنگی نیست.

استاد حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به وضعیت زنان در غرب گفت: در هیچ دوره‌ای در تاریخ بشریت، زن به اندازه امروز در غرب تحقیر نشده است. نهضت‌های فمنیستی علیه اسلام که به راه نیفتاده، بلکه علیه خود غرب به راه افتاده است.

میرباقری شاهرودی افزود: نیروی کار ارزان و نظم‌پذیر می‌خواستند و اسمش را گذاشتند آزادی زن؛ سپس زنان را به مشاغلی بسیار ننگ‌آور مشغول کردند.

وی با اشاره به آنچه تلاش غرب و غرب‌گرایان برای تغییر سبک زندگی زنان ایرانی خواند، گفت: غرب و غرب‌گرایان تلاش می‌کنند بانوان ما عفتشان و الگوی زندگی اسلامی‌شان را از دست بدهند و تبدیل بشوند به زن غربی؛ اما زن مؤمنه ایرانی، فریب شعارهای دروغ اپستینی‌های عالم را نمی‌خورد.