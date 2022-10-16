احتمال تشدید آلودگی هوای اصفهان در روز چهارشنبه ۲۷ مهر

ابراهیم هنرمند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استمرار جو به نسبت پایدار در سطح استان تا پایان هفته جاری، اظهار داشت: غبار صبحگاهی در کلانشهر اصفهان و نواحی مرکزی و صنعتی استان طی این مدت به کاهش شعاع دید و افزایش آلودگی هوا منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه میانگین شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ساعات اولیه امروز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و به صورت منطقه‌ای در برخی نقاط کلاً ناسالم بود، افزود: امروز و روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این شرایط ادامه دارد و روز چهارشنبه بیست و هفتم مهرماه احتمال تشدید آلودگی هوا در سطح هشدار وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به پایداری جو اگر شرایط افت دما نیز برای روز چهارشنبه اتفاق افتد، هواشناسی در خصوص افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر اصفهان هشدار صادر خواهد کرد.

هنرمند به وضعیت جوی سایر مناطق استان اشاره کرد و گفت: تا پایان هفته جاری آسمان بیشتر مناطق صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و گاهی وزش باد در ساعات بعد از ظهر دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، اضافه کرد: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۰ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۱ درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان افزود: خوروبیابانک با دمای ۳۵ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای یک درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.