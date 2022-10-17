به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری مدودف»، معاون رئیس شورای امنیت ملی و رئیس‌جمهور سابق روسیه به رژیم صهیونیستی نسبت به ارسال تسلیحات نظامی به اوکراین هشدار داد.

مدودف در کانال تلگرامی خود نوشت: ظاهراً اسرائیل تصمیم گرفته تسلیحات و اسلحه در اختیار رژیم کی‌یف قرار دهد. این اقدام تصمیمی بسیار بی‌ملاحظه است، زیرا همه روابط بین‌دولتی دو طرف را تخریب می‌کند.

روابط بین رژیم صهیونیستی و روسیه به علت حمایت این رژیم از اوکراین پرتنش شده و در هفته‌های اخیر و پس از حملات موشکی تلافی‌جویانه روسیه به اوکراین شکل آشکاری به خود گرفته است.

«یائیر لاپید» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، دوشنبه گذشته بمباران روسیه علیه زیرساخت‌های شهرهای مختلف اوکراین که به گفته وی هدف آن «مردم غیرنظامی کی‌یف و دیگر شهرهای اوکراین» بوده است را «به شدت محکوم کرد».

به دنبال آن، سفارت روسیه در تل‌آویو، نسبت به بیانیه رژیم صهیونیستی در محکومیت حملات مسکو به اوکراین واکنش نشان داد و اعلام کرد که «اسرائیل در برابر تروریسم کی‌یف ساکت مانده است.» به گفته سفارت روسیه تل‌آویو همچنین در برابر ترور «داریا دوگین»، روزنامه نگار روس و حمله به پل شبه جزیره کریمه نیز موضعی اتخاذ نکرد.

در این راستا، «ایتامار آیخنر»، خبرنگار سیاسی روزنامه یدیعوت آحارونوت، به نقل از «یوگنی کورنیچوک»، سفیر اوکراین در تل‌آویو، گفت: «لاپید، علیرغم اینکه یکی از بزرگترین حامیان اوکراین است، اما تل‌آویو همچنان از انتقال کمک‌های نظامی به اوکراین می ترسد.».

واکنش امروز مدودف به اظهارات دیروز وزیر رژیم صهیونیستی است. دیروز «ناچمن شای»، وزیر امور دیاسپورای (صهیونیست‌های خارج از فلسطین اشغالی) رژیم صهیونیستی اعلام کرد «تل‌آویو باید آمریکا و کشورهای ناتو را سرمشق قرار دهد و ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین را شروع کند».