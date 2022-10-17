ایران میزبان مسابقات مچ اندازی قهرمانی زنان و مردان آسیا ۲۰۲۳ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، با حضور عبدالمهدی نصیرزاده رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام مجمع کنفدراسیون مچ اندازی آسیا در خلال برگزاری مسابقات قهرمانی جهان در آنتالیای ترکیه شب گذشته(یکشنبه) برگزار شد.

در این مجمع که با حضور مسئولان فدراسیون جهانی مچ اندازی(WAF) برگزار گردید؛ با اکثریت آرا کشور ایران به عنوان میزبان بیست و یکمین دوره مسابقات مچ اندازی زنان و مردان آسیا در سال ۲۰۲۳ انتخاب گردید.

این رقابت ها قرار است در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ به میزبانی ایران و در رده های جوانان، امید، بزرگسالان، پیشکسوتان و معلولین و در دو بخش مردان و زنان برگزار شود.

گفتنی است؛ در پایان این نشست قرارداد میزبانی ایران بین رییس فدراسیون ایران و مسئولان فدراسیون جهانی و کنفدراسیون آسیا به امضا رسید.