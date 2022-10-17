به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد افزود: به موجب اصلاح آئین نامه مذکور، بکارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌ها بر اساس تشکیلات مصوب و در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد. مدت قرارداد کار با نیروهای به کار گرفته شده یک ساله بوده و تمدید آن در صورت تأمین اعتبار، نیاز به خدمت و رضایت از عملکرد بلامانع خواهد بود.

وی افزود: همچنین بکارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌ها، طبق تشکیلات مصوب، رعایت مراتب شایستگی، برابری فرصت‌ها، با موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) از طریق آزمون عمومی امکان پذیر است و چگونگی اجرا به موجب دستورالعملی است که ظرف سه ماه از ابلاغ این آئین نامه، توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.

جمالی نژاد ادامه داد: برای دهیاران متقاضی خدمت در دهیاری، منوط به شرکت در آزمون عمومی به ازای هر سال سابقه خدمت به عنوان دهیار، امتیازاتی در نظر گرفته شده که متناسب با سوابق خدمت تمام وقت یا پاره وقت دهیاران در دستورالعمل مربوط پیش بینی خواهد شد و امنیت شغلی دهیاران را افزایش خواهد داد.

وی اضافه کرد: شرایط اختصاصی جهت شرکت در آزمون در آگهی بکارگیری نیرو تعیین خواهد شد. براساس این مصوبه، کارگران خدماتی و رانندگان از شرط دارا بودن گواهینامه پایان دوره متوسطه (دیپلم) معاف شده‌اند.

به گفته جمالی نژاد، حقوق و مزایای دهیار و نیروهای دهیاری نیز براساس مصوبات شورایعالی کار و اعتبارات مصوب دهیاری، متناسب با ساعات کار و نوع شغل تعیین و دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران و نیروهای دهیاری توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.