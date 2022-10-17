انبار سلاح و مهمات قاچاق در شیراز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رهام بخش حبیبی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: در ادامه اجرای طرح مبارزه با سلاح و مهمات غیرمجاز، مأموران پلیس امنیت فارس از دپوی تعداد اسلحه و مهمات در یکی از باغ‌های شهرستان شیراز مطلع شدند.

وی ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات تخصصی فرد قاچاقچی و محل دپوی سلاح و مهمات غیرمجاز را در باغی شخصی واقع در یکی از روستاهای شهرستان شیراز شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی فارس تاکید کرد: بعد از انجام هماهنگی با مرجع قضائی، مأموران پلیس به محل مورد نظر مراجعه کرده و طی بازرسی از این باغ ۱۲ قبضه اسلحه جنگی کلت، ۷ قبضه تفنگ پنج‌تیر شکاری، ۲۲ تیغه خشاب کلت و تعداد فشنگ کشف کردند.

سردار حبیبی با یادآوری اینکه این باند قاچاق، سلاح را از استان‌های غربی تهیه و به شیراز منتقل و دپو کرده بود، گفت: یکی از اعضای این باند که سلاح‌ها را با هدف استفاده در اغتشاشات خریداری و دپو کرده بود، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه تلاش برای دستگیری سایر اعضای این باند در جریان است، گفت: پلیس با عاملان تهیه و فروش سلاح غیرمجاز مطابق قانون برخوردی جدی خواهد داشت و از شهروندان نیز درخواست می‌شود که موارد مشکوک را به سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.