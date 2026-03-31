باند قاچاق سلاح و مهمات جنگی در خوزستان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: در چارچوب اجرای طرح‌های گسترده مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات و حساسیت این موضوع در ایام جنگ با رژیم صیهونی آمریکایی، ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان، با تسلط اطلاعاتی، از فعالیت یک باند قاچاق سلاح آگاه شدند.

وی افزود: پس از رصد و نظارت تخصصی، اعضای چهار نفره این باند در شهرستان رامهرمز شناسایی پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با همکاری سازمان اطلاعات انتظامی شهرستان در عملیاتی مقتدرانه تمامی آنها در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: از مخفیگاه این باند تعداد دو قبضه اسلحه کلاشینکف بهمراه ۷۵ عدد فشنگ جنگی، یک قبضه اسلحه شکاری وینچستر پنج تیر به‌همراه ۳۵ عدد فشنگ مربوطه، سه تیغه خشاب، یک عدد جیب خشاب و سایر متعلقات کشف شد.

سردار میرفیضی تاکید کرد: مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز خصوصا در ایامی که دشمن در عرصه نبرد خارجی با شکست مواجه شده از اولویت‌های اصلی پلیس بوده و با هرگونه اقدام در این زمینه برابر قانون برخورد محکم صورت می گیرد.