سازمان ملل به مسئولیت خود در قبال جنایت های تل آویو عمل کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «جهاد طه» سخنگوی جنبش حماس خواستار تحرک فوری سازمان ملل برای توقف تجاوزات و جنایات دشمن صهیونیستی علیه ملت فلسطین در کرانه باختری و پایان دادن به محاصره شهرها و روستاهای فلسطینی شد.

وی همچنین خواستار توقف سیاست مجازات دسته جمعی فلسطینیان در کرانه باختری شد و آن را نقض صریح قوانین بین‌ المللی خواند.

جهاد طه تصریح کرد: جنبش حماس ضمن استقبال از تلاش ‌های هماهنگ کننده صلح سازمان ملل در خاورمیانه برای توقف حملات و تجاوزات صهیونیست ‌ها علیه ملت، سرزمین و مقدسات فلسطین، خواستار محکومیت این جنایات و بازخواست و مجازات عاملان آن در سازمان ملل است.

گفتنی است در هفته های اخیر ارتش رژیم صهیونیستی عملیات های نظامی خود را علیه کرانه باختری به ویژه دو منطقه جنین و نابلس تشدید کرده است. تحلیلگران معتقدند این اقدامات در راستای جلوگیری از آغاز انتفاضه فراگیر فلسطینی ها در کرانه باختری انجام می شود که بسیاری از دوایر صهیونیستی را نگران ساخته است.

قابل ذکر است که چندی پیش، محافل امنیتی صهیونیستی اعلام کردند که کرانه باختری در آستانه انتفاضه جدید قرار دارد و ارتش رژیم صهیونیستی در تقابل با عملیات فلسطینیان در کرانه باختری، با بحران گزینه‌ها مواجه است.

همچنین، محافل نظامی تل آویو به این نتیجه رسیده اند که موج عملیات فلسطینیان در حال گسترش است و تنها طی روزهای گذشته ۶ عملیات مقاومتی انجام شده است.

بر اساس اعلام منابع نظامی رژیم صهیونیستی، هر بازداشتی که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری انجام می‌دهند با عملیات شلیک گلوله و پرتاپ سنگ از سوی فلسطینیان مواجه می‌شود و عملیات مقاومت در اکثر مناطق کرانه باختری انجام می‌شود.