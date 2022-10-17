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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۸:۱۰

سوریه جنایت های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین را محکوم کرد

سوریه جنایت های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین را محکوم کرد

دولت سوریه جنایت های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و اقدامات تحریک آمیز شهرک نشینان صهیونیست در قدس اشغالی و مسجدالاقصی را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه «سانا»، وزارت خارجه سوریه جنایت های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و اقدامات تحریک آمیز شهرک نشینان صهیونیست در قدس اشغالی و مسجدالاقصی را به شدت محکوم و تاکید کرد که این جنایت ها از لحاظ حقوق بین الملل نیز محکوم است.

بر همین اساس وزارت خارجه سوریه در بیانیه ای اعلام کرد: سوریه اقدامات تحریک آمیز شهرک نشینان صهیونیست در قدس اشغالی و مسجدالاقصی و سایر اماکن مقدس اسلامی و ایجاد محدودیت در ورود نمازگزاران فلسطینی به مسجدالاقصی که با حمایت نظامیان صهیونیست صورت می گیرد را به شدت محکوم می کند.

در این بیانه آمده است: اقدامات وحشیانه مسئولان رژیم صهیونیستی و ارتکاب جنایت قتل علیه ملت فلسطین و هتک حرمت اماکن مقدس در شهر قدس اشغالی جنایتی است که طبق قوانین بین المللی و حقوق بشردوستانه بین الملل محکوم است.

وزارت خارجه سوریه از ایستادگی ملت قهرمان فلسطین در برابر جنایت های رژیم صهیونیستی و پافشاری به بازپس گیری حقوق خود قدردانی کرد و بار دیگر بر حمایت سوریه از ملت فلسطین در مبارزه خود و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف تاکید کرد.

کد مطلب 5611120

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