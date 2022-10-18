موافقت رئیس جمهور با تغییر نام شهر «خَرو» به «خور»

به گزارش خبرگزاری مهر، در پستی که عزت الله ضرغامی در صفحه شخصی خود منتشر کرده آمده است:

«بام های طلایی خور!

در سفر به نیشابور به شهر "خور" رفتیم. البته اسم رسمی آن "خرو" هست ولی "خور" بهتره. مردم همین را می‌خواهند. اینجا شهر ملی آلوست، باغ‌های انبوه و پشت بام‌های طلایی رنگ فرآوری آن واقعاً دیدنی است. منظر گردشگری آن فوق العاده است.

آن هم با مردمی خونگرم و مهمان نواز. به همراه سرکارخانم چنارانی و آقای ارکانی تصمیمات خوبی گرفتیم. با آقای رئیس جمهور در مورد این تغییر نام صحبت کردم موافقت کردند.

خود ایشان هم از ابتدا "خور" می‌گفتند. نباید فاصله بین قرائت رسمی با قرائت عرفی زیاد شود.»

شهر ییلاقی خرو یکی از مناطق گردشگری خراسان رضوی است که در منطقه سرسبز نیشابور واقع است.