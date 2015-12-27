به گزارش خبرگزاری مهر، «عصر خانواده» یکشنبه ۶ دی ماه به بررسی موضوع «پرورش خلاقیت» در خانواده ها می پردازد.

«عصر خانواده» در کنار گفتگو پیرامون مبحث خلاقیت، بخش «ایران را بگردیم» را برای مخاطبان خود آماده پخش کرده است. این آیتم به گشت و گذار در یکی از روستاهای اطراف کاشان اختصاص دارد.

همچنین این برنامه دوشنبه ۷ دی ماه به بهانه بعثت نبی اکرم(ص) با دعوت از علیرضا شریفی یزدی روانشناس به بررسی ابعاد شخصیتی رسول اکرم(ص) می پردازد.

«عصر خانواده» به تهیه کنندگی محمدجواد عبدالرحمانی کاری از گروه خانواده و فرهنگ شبكه دو است كه شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۷ با اجرای ژاله صادقیان و رضا قوامی از شبکه دو پخش می شود.