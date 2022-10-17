استفاده از خمیرنانویی در شیشه های خودرو برای جلوگیری از بخار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، افزودن خمیر نقره نانو به شیشه موجب هدایت الکتریکی و کاهش مقاومت شیشه در برابر الکتریسیته می‌شود در نتیجه می‌توان عملکرد گرمکن شیشه عقب خودرو بهبود می‌یابد.

خمیر نقره یک محصول غیر سمی و بدون سرب است که برای سیستم های مه زدایی خودرو فرموله شده است. استفاده از خمیر نقره هادی نانوساختار یک شرکت دانش بنیان در شیشه عقب خودرو رسانایی الکتریکی شیشه و عملکرد گرمکن شیشه عقب خودرو را افزایش می‌دهد.

خمیری که بدون سرب و کادمیوم و بی بو است. هدایت‌پذیری عالی با قابلیت سیستم برای طیف وسیعی از مقاومت را دارا است و تراکم پخت ممتاز به گیره های لحیم شده روی دایرکتوری پخت نقره روی شیشه قدرت پنهان کردن خوبی می دهد. عمر طولانی صفحه نمایش و عملکرد چاپ قوی از دیگر مزایایی است که برای این محصول عنوان شده است.

برای گرم کن شیشه عقب خودروها، از مواد رسانا استفاده می شود که به ویژه در آب و هوای سرد و فصل زمستان، اثر قابل توجهی در رفع بخار شیشه و افزایش دید راننده دارد. خمیرهای رسانا، برای این منظور گزینه مطلوبی است که در تولید شیشه های ایمنی و چاپ مدار گرم کن بر روی شیشه عقب خودرو به کار می رود.

بهره گیری از فناوری نانو در ساخت خمیرهای رسانا موجب کاهش مقاومت الکتریکی و در نتیجه افزایش بازده انتقال جریان الکتریکی در این مواد شده و بازده عملکرد آن را افزایش داده است. سهولت در چاپ این مواد بروی شیشه از دیگر ویژگی های این خمیرهای رسانا است که با به کارگیری نانوذرات، خواص موردانتظار در آن بهبود یافته است. این محصول با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تجاری سازی شده است.