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کد مطلب 5611996
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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۸:۴۹

ترکیه اولین موشک بالستیک خود را آزمایش کرد

ترکیه اولین موشک بالستیک خود را آزمایش کرد

نیروهای مسلح ترکیه امروز برای اولین‌بار سامانه موشکی خود به نام «تایفون» را آزمایش کرد.

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    نظرات

    • IR ۰۷:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 1
      پاسخ
      مگه تا الان نداشت😅😅😅

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