دریافت 20 MB کد مطلب 5611996 https://mehrnews.com/xYJny ۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۸:۴۹ کد مطلب 5611996 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۸:۴۹ ترکیه اولین موشک بالستیک خود را آزمایش کرد نیروهای مسلح ترکیه امروز برای اولینبار سامانه موشکی خود به نام «تایفون» را آزمایش کرد. کپی شد مطالب مرتبط ترکیه موشک بالستیک آزمایش کرد اشغالگری آمریکا در سوریه، صلح و امنیت منطقه را تهدید می کند آمریکا مانند تایتانیک غرق میشود/ ویران میکنند،ساختن بلد نیستند! چاوش اوغلو: اقدام یونان درباره پناهجویان بیشرمانه است/ عادی سازی روابط با ارمنستان ترکیه از آزمایش موفق موشک ساخت داخل «تایفون» خبر داد تبادل آتش سنگین میان تروریستها در شمال حلب/ پایگاه ارتش ترکیه هدف قرار گرفت برچسبها ترکیه ارتش ترکیه نظامیان ترکیه قدرت دفاعی
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