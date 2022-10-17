تبادل آتش سنگین میان تروریستها در شمال حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری از حمله به پایگاه ارتش ترکیه در کفر جنه در حومه عفرین در شمال حلب خبر دادند.

بر اساس این گزارش، طبق اطلاعات اولیه شماری از نظامیان ارتش ترکیه بر اثر اصابت گلوله شلیک شده به پایگاه آنها زخمی شده اند.

این در جریان تقابل آتش میان تروریستهای جبهه النصره و شبه نظامیان موسوم به الفیلق الثالث در اطراف روستای کفر جنه رخ داده است.

درگیری میان تروریستهای هیئت تحریر الشام و الفیلق الثالث از محور کفرجنه تا مریمین و الخالدیه در حومه عفرین در شمال حلب ادامه دارد.

همزمان نیروهای ترکیه به برخی شهرهای منطقه از جمله عفرین وارد شده اند.منابع رسانه ای از شکست گفتگوها میان هیئت تحریر الشام و الفیلق الثالث خبر می دهند.

این در حالی است که تروریستهای هیئت تحریر الشام روز پنجشنبه بر عفرین پس از خروج شبه نظامیان الفیلق الثالث مسلط شدند.

همزمان خبرنگار المیادین از پرواز بالگردهای ترکیه بر فراز اعزاز در حومه حلب خبر داد و اعلام کرد که در جریان کمین کار گذاشته شده از سوی شبه نظامیان الفیلق الثالث در جریان پیشروی آنها در محور کفرجنه در شرق عفرین در شمال حلب دهها نفر از تروریستهای هیئت تحریر الشام کشته و زخمی شدند.

خبرنگار المیادین با اشاره به تبادل آتش میان تروریستهای تحریر الشام و شبه نظامیان موسوم به الفیلق الثالث در عفرین و کفرجئه و الباب در شمال حلب گزارش داد: اعتصاب و نافرمانی در راهها در شهرهای الباب و اعزاز در مخالفت با سیطره هیئت تحریر الشام وجود دارد.