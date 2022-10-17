به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «مولود چاوش‌ اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: یونان در کشتن ۴ پناهجو در دریای اژه در هفته گذشته دست داشته است. این اقدامی بسیار بی‌شرمانه است.

وزیر امور خارجه ترکیه در ادامه در خصوص عادی سازی روابط با ایروان گفت که آنکارا از هر فرصتی برای عادی‌ سازی روابط با ارمنستان استقبال می‌ کند.

«مولود چاوش‌ اوغلو» در این باره اضافه کرد: هرگونه گام مثبت در روابط جمهوری آذربایجان و ارمنستان، به طور یقین در روابط آنکارا و ایروان نیز انعکاس پیدا می‌ کند.

دور جدید درگیری ها در مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان در شب ۱۳ سپتامبر یعنی حدود یک ماه پیش آغاز شد و طرفین یکدیگر را به آغاز آن متهم کردند.

در آن زمان ایروان اعلام کرد که ارتش جمهوری آذربایجان با استفاده از توپخانه و پهپاد مناطق مرزی ارمنستان - مناطق گغارکونیک، وایوتس دزور، سیونیک- را هدف قرار داده است. این مناطق ربطی به قره باغ ندارند. در طرف مقابل نیز، باکو اعلام کرد که ارتش ارمنستان به سمت مواضع نظامیان جمهوری آذربایجان در مرز شلیک کرده و درگیری آغاز شده است. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان؛ ارمنستان را به قصد برهم زدن روند صلح متهم کرد و همزمان هر دو طرف از تلفات نظامی خود خبر دادند.

پیش از این «واهان هونانیان»، سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان اعلام کرده بود که «آرارات میرزویان» وزیر امور خارجه کشورش در شهر ژنو با «جیحون بایراموف» وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان دیدار خواهد کرد.

۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) نیز به ابتکار دولت آمریکا و با حضور «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه این کشور، وزرای امور خارجه ارمنستان و آذربایجان در حاشیه هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک با یکدیگر دیدار کردند.