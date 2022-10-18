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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۴۹

ترکیه موشک بالستیک آزمایش کرد

ترکیه موشک بالستیک آزمایش کرد

رسانه ها از آزمایش نخستین موشک بالستیک از سوی ترکیه خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی بلومبرگ، ترکیه امروز سه شنبه اعلام کرد که یک فروند موشک بالستیک بُرد کوتاه ساخت داخل این کشور را با شلیک بر فراز دریای سیاه آزمایش کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، این موشک بالستیک  از نوع «تایفون» با برد متوسط رسانه ای شده است.

موشک مذکور از «ریزه» واقع در شمال ترکیه شلیک شده و در جزیره‌ ای در دریای به هدف اصابت کرده است.

این منبع به نقل از افرادی که خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کرد که آزمایش موشکی اخیر از یک سکوی متحرک برای شلیک موشک از فرودگاهی نزدیک شهر بندری «ریزه» حدود ۷ صبح امروز به وقت محلی انجام شده است.

این منابع در این خصوص گفتند که این پرتابه ۵۶۱ کیلومتر (۳۵۰ مایل) قبل از سقوط در سواحل بندر سینوپ پرواز کرد که دورترین سلاح توسعه یافته در ترکیه به شمار می رود.

تا کنون وزارت دفاع ترکیه در این خصوص بیانیه ای صادر نکرده است.

کد مطلب 5611967

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    نظرات

    • علی IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      6 15
      پاسخ
      امیدوارم بخاطر آزمایش موشکی ترکیه دیگه ایران رو تحریم نکنن
    • علی IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      7 13
      پاسخ
      امیدوارم بخاطر آزمایش موشکی ترکیه دیگه ایران رو تحریم نکنن
    • IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      99 61
      پاسخ
      تورکیه ابرقدرت
    • ف IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      33 109
      پاسخ
      این گراز (اردوغان) را مهار کنید! همانطور که این گراز علیه کشور ما دسیسه میکند مسئولین هم به هر طریق ممکن باید کشور این گراز را متشنج کنند و او را با مشکلات ایجاد شده مشغول کنند! حتما باید فکر بکری به حال این گراز فضول مداخله گر انجام داد واو را مهار کرد.
      • IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۹
        0 0
        امیدوارم این بی ادبی به حساب همه مردم این نوشته نشود.حرف زدن آداب دارد ولو با مخالف
    • اسماعیل IR ۰۴:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 1
      پاسخ
      تو را چه به این کارا😂🤣😂🤣
    • اصغر نجات بخش IR ۰۵:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      برا ترکیه هم ما یاد دادیم بعدا برا خودمان استفاده خواهن کرد
    • اصغر نجات بخش IR ۰۵:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      برا ترکیه هم ما یاد دادیم بعدا برا خودمان استفاده خواهن کرد
    • ال IR ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      1 0
      پاسخ
      ترکیه .در عرض چند سال به یکی از قدرت های پهپادی جهان تبدیل شود.و به بزگترین صادر کننده پهپاد حتا به کشور های مطرح تبدیل شود.و الانم در بخش موشکی تمرکز کرده ..از موشک های .هوا به هوا گرفته تل سپر ضد موشکی ..و موشک قاره پیمای.زمین به زمین..تجربه پهپادی ترکیه نشون داد..میتواتد در موشکی هم.صاحب حرف.بشه
    • ترکیه IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 2
      پاسخ
      ترکیه گستاخ هرجوری شده میخوادایران روبه چالش بکشه
    • علی FR ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 1
      پاسخ
      ترکیه هم خواسته در واکنش رزمایش ایران خودی نشون بده اما ایران بایستی با هماهنگی ارمنستان و بدون مشارکت ارمنستان تا ۱۰۰ کیلومتر در خاک ارمنستان این رزمایش رو ادامه بده زیرا رزمایش که فقط در مرز خاتمه پایان بشه یعنی که : هیچ مهم هماهنگی ارمنستان در حمایت از رزمایش ایرانه
    • کیا IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 1
      پاسخ
      این گراز رو باید رام کرد
    • رضا IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      دوستان ایرانی عزیز لطفاازسرمایه گزاری درکشور ترکیه خود داری کنند به حق ترکیه بزرگترین کشور دزد است لعنت خدابرترکیه وحشی۲۵۹

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