ترکیه موشک بالستیک آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی بلومبرگ، ترکیه امروز سه شنبه اعلام کرد که یک فروند موشک بالستیک بُرد کوتاه ساخت داخل این کشور را با شلیک بر فراز دریای سیاه آزمایش کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، این موشک بالستیک از نوع «تایفون» با برد متوسط رسانه ای شده است.

موشک مذکور از «ریزه» واقع در شمال ترکیه شلیک شده و در جزیره‌ ای در دریای به هدف اصابت کرده است.

این منبع به نقل از افرادی که خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کرد که آزمایش موشکی اخیر از یک سکوی متحرک برای شلیک موشک از فرودگاهی نزدیک شهر بندری «ریزه» حدود ۷ صبح امروز به وقت محلی انجام شده است.

این منابع در این خصوص گفتند که این پرتابه ۵۶۱ کیلومتر (۳۵۰ مایل) قبل از سقوط در سواحل بندر سینوپ پرواز کرد که دورترین سلاح توسعه یافته در ترکیه به شمار می رود.

تا کنون وزارت دفاع ترکیه در این خصوص بیانیه ای صادر نکرده است.