به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب سلیمانی در مراسم افتتاحیه گردهمایی مدیران عامل استانی و مدیران عالی ستادی گفت: هر چه برنامه‌ریزی و پژوهش انجام شود بدون عزم مدیران به تحول اداری و اراده برای افزایش بهره‌وری از تجهیزات، امکانات و منابع انسانی، ثمر و نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.

سلیمانی تاکید کرد: برای ایجاد بستر لازم برای مدیران استانی در راستای مولدسازی امکانات جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور، اختیارات مدیران عامل در استان‌ها را افزایش می‌دهیم. برای افزایش دامنه اختیارات استان‌ها اشکالاتی در ابلاغ و دستورالعمل‌ها بود که اکنون رفع شده است.

او ادامه داد: تحول، توسعه و مولدسازی ما در نهاد مردمی هلال احمر زیر سایه اصول بی‌طرفی و بی‌غرضی تعریف شده‌است که برای رسیدن به آن نیاز به همدلی و هم افزایی مدیران، کارکنان، داوطلبان و جوانان است و گردهمایی‌ها لازمه این چرخش تحول آفرین خواهد بود.

دبیرکل هلال احمر در ادامه بر رصد برنامه‌های انجام شده به منظور تجربه‌نگاری و اصلاح فرآیندها در برنامه‌های مشابه آینده تاکید کرد و گفت: باید رصد لازم متناسب با برنامه‌ها صورت گیرد و اثرگذاری کار به حد لازم کنترل می‌شود. توجه به رصد به پویایی و به روز آمدن شدن برنامه‌ها کمک می‌کند.

دبیرکل جمعیت هلال احمر به نقش مؤثر خانه‌های هلال در افزایش تاب‌آوری جوامع محلی تاکید کرد و گفت: باید برای افزایش کیفیت برنامه‌های آموزشی در خانه‌های هلال که در مناطق کم‌برخوردار شهری، روستاها و مناطق عشایری دایر شده‌اند تلاش مضاعفی صورت گیرد.

او با اشاره به اهمیت خانه‌های هلال در توسعه و تحول در جمعیت هلال احمر، گفت: خانه هلال، جمعیت هلال احمر کوچکی است که قلب تپنده یک روستا و سپر دفاع مردم مناطق دورافتاده و محروم کشور در برابر مخاطرات و بلایای طبیعی است.

دبیرکل جمعیت هلال احمر تکریم کارکنان و توجه به آن‌ها را اساس کار دانست و تاکید کرد: لوکوموتیو این حرکت جهادی کارکنان هلال احمر هستند و توجه به آن‌ها همچون تکریم داوطلبان هلال‌احمر لازم است و این تکریم باید بدون تعارف، از روی دل و جان باشد.