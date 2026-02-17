پاتوق های آلوده به مواد مخدر در آزادشهر جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن شیخی اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته طرح امنیت محله محور و جمع آوری پاتوق های آلوده به مواد مخدر توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اجرایی شد.

وی گفت: با هم افزایی و هم پوشانی سایر رده های تخصصی و کوپ در فرماندهی انتظامی شهرستان، ۱۰معتاد متجاهر و خرده فروش مواد مخدر و برپا کنندگان این پاتوق ها شناسایی و برابر قانون دستگیر شدند.

شیخی با بیان اینکه در بازرسی مخفیگاه متهمان مقادیری موادمخدر از نوع صنعتی و سنتی وآلات توزین کشف شد، اظهار کرد: پرونده در این رابطه تشکیل و همگی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آزادشهر خاطرنشان کرد: اجرای طرح آرامش در شهر تداوم داشته و پلیس برابر قانون با اینگونه جرائم برخورد خواهد کرد.