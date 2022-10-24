لمس پاییز در گلستان هزار رنگ/ از فرهنگ مازنی تا ترکمنی

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ ماندن در خانه آن هم در فصل پاییز؟ امکان ندارد. پاییز هزار رنگ فصلی است که در آن سفرها باید به مناطقی از کشور باشد که بتوان این هزار رنگ بودن را درک کرد.

قطعاً جایی که می‌تواند هم شرایط سفر را برای خانواده‌ها داشته باشد هم هیجان سفر دوستانه را تأمین کند و امکاناتی داشته باشد که نیاز همه اقشار جامعه را تأمین کند بهترین مقصد خواهد بود. پیشنهاد این هفته خبرگزاری مهر سفر به استان گلستان است.

استانی که جنگل‌های ۴۰ میلیون ساله هیرکانی را دارد. این جنگل‌ها در فهرست میراث طبیعی و جهانی یونسکو ثبت شده و حالا در روزهایی از فصل پاییز درختانش هزار رنگ شده اند. جنگل النگدره، پارک ملی گلستان، چشمه رامیان و جاده ناهارخوران این روزها دیدنی تر از همیشه شده اند و گردشگران زیادی را به سمت خود می‌کشانند.

برای رفتن به گلستان از هر شهر می‌توانید خود را به مرکز استان برسانید. گرگان فرودگاه بین المللی دارد که بین شهرهای گرگان و آق قلا قرار گرفته است.

هر هفته از این فرودگاه پروازهای روزانه به تهران و مشهد انجام می‌شود. اهواز، کیش، زاهدان، زابل، قشم، تبریز، شیراز و عسلویه از جمله مقاصد دیگر پروازی آن است.

سفر با قطار برای رفتن به گلستان یکی از جذاب ترین انتخاب هاست چون در چند ایستگاه می‌توانید توقف داشته باشید از جمله در بندر گز، گلوگاه، گرگان، بندر ترکمن.

قیمت بلیت قطار برای این مسیر در حال حاضر مناسب است به عنوان مثال تهران به گرگان از ۱۱۱ تا ۱۵۰ هزار تومان نرخ دارد. حیف آن که قطار در این مسیر بیشتر در ساعات تاریک شب حرکت می‌کند و جاذبه‌های مسیر از داخل واگن قطار قابل مشاهده نیست.

جالب اینجاست که راه آهن سراسری ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده است و در این استان نیز خط راه آهن از بندر ترکمن در شمالی ترین نقطه آغاز می‌شود و از بندر گز عبور می‌کند.

سفر با اتوبوس با آنکه ممکن است برای برخی از افراد به واسطه ۸ ساعت نشستن روی یک صندلی آزار دهنده باشد اما می‌توان با پرداخت ۱۵۰ هزار تومان در هر ساعت شبانه روز به سمت گلستان حرکت کرد. قطعاً ساعت، هزینه و مسافت از هر شهر دیگر تا گرگان متفاوت خواهد بود.

استان گلستان برای همه سلیقه‌ها جاذبه دارد. جنگل نوردها و طبیعتگردها از رفتن به سمت جنگل النگدره و پارک ملی گلستان لذت می‌برند. شرکت در مراسم و آئین‌های مذهبی و سنتی نیز از دیگر جاذبه‌های این استان است که در برخی از روزهای سال برای آن جشنواره برگزار می‌شود و مخاطبان خود را دارد.

دیدن بافت تاریخی شهر گرگان برای همه آنهایی که شهرگردی را می‌پسندند خوشایند است به خصوص که خانه‌های تاریخی بزرگ و مرمت شده‌ای در بافت مرکزی وجود دارد که می‌تواند شمایل یک خانه سنتی در گرگان را به بازدیدکننده نشان دهد.

بازار تاریخی گرگان را از دست ندهید. در این بازار سنتی می‌توان مردم را با لباس سنتی شأن در حال خرید دید یا سوغات و خوراکی‌های جذاب این استان را از همین بازار تهیه کرد.

ولی اگر اهل خرید هستید اینچه برون بازارچه مرزی استان گلستان است. برای رفتن به آنجا در برخی روزها قطار محلی هم وجود دارد و شما را تا بازارچه مرزی می‌برد. از ترکمنستان اجناس زیادی به اینجا آورده می‌شود و ترکمن‌ها در این بازارچه تبادل کالای زیادی دارند.

جاذبه‌های تاریخی استان گلستان در هر شهری از آن قابل بازدید و جذاب است مانند گنبد قابوس در شهر گنبد کاووس که یکی از بلندترین برج‌های آجری جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. این بنای تاریخی که از زمین ۷۰ متری ارتفاع دارد با وجود دو بار زمین لرزه شدید همچنان استوار مانده است.

گورستان و آرامگاه خالد نبی گویا به نماد استان تبدیل شده است چون هر زمان بخواهند استان گلستان را با تصویری نمایش دهند از تصویر آن استفاده می‌کنند نمای بنای بقعه چوپان آتا و کوهستان‌های پیرامونی آن جاذبه زیبای مراوه تپه و روستای گچی سو است که در هر فصلی زیباست به خصوص اگر فصل بهار به آنجا بروید می‌توانید در مسیر مزرعه‌های متعدد را ببینید و کوهستانهای سرسبز را از بالای تپه مشاهده کنید.

اما در فصل پاییز هم جاذبه‌های آن زیباست به خصوص اگر هنوز زمین‌های کشاورزی زرد باشند و وقتی به بالای آرامگاه می‌رسید کمی باران ببارد. آن وقت است که رنگین کمان به جذابیت‌های این کوهستان اضافه می‌کند.

مسیر رفتن به خالد نبی کوتاه نیست باید خود را به کلاله برسانید و پس از آن مسیری را سربالا با ماشین بروید. معمولاً تاکسی برای همه ساعت و همه روز در آنجا پیدا نمی‌شود و بیشتر وقت‌ها اگر خودروی شخصی ندارید باید ماشین دربست بگیرید.

همچنین در کنار آرامگاه خالد نبی، بقعه پوپان آتا و عالم بابا و گورستان مرموزش اتاقک‌هایی برای استراحت زائران ساخته شده که امکانات زیادی ندارد اما برای یک شب استراحت بد نیست هر چند که متولیان آن خیلی به تمیزی این اقامتگاه‌ها اهمیتی نمی‌دهند.

جاذبه دریایی

اگر ساحل و دریا را دوست دارید به خلیج گرگان سری بزنید. بندر ترکمن، بندر گز و گمیش تپه هم از شهرها و بندرهای ساحلی هستند ولی بدانید که در اینجا نمی‌توان شنا کرد اما برای ماهیگیری گزینه مناسبی است. حتی کسانی که آبشار دوست دارند و از دریا دوری می‌کنند نیز آبشار کبودوال در علی آباد کتول هم برایشان دیدنی است.

استان گلستان به دلیل همجواری اش با کشور ترکمنستان، دارای فرهنگ‌های متعدد است که در شهرهای نزدیک به ترکمنستان این فرهنگ متفاوت از شهرهای نزدیک به استان مازندران است.

به عنوان مثال اگر کسی بخواهد عروسی ترکمنی ببیند به گمیشان و کردکوی و مراوه تپه می‌رود و اگر می‌خواهد این فرهنگ با فرهنگ مازنی همخوانی داشته باشد به سمت گلوگاه حرکت می‌کند.

جشنواره‌ای برای اسب دوانی

در این استان وقتی جشنواره اسب ترکمن برگزار می‌شود شهرهایی مانند گنبد کاووس مملو از جمعیت می‌شود. اواسط شهریور ماه بهترین زمان برای دیدن مسابقات اسب دوانی است. اسب در فرهنگ ترکمن اهمیت زیادی دارد بنابراین در زمان مسابقات از استان‌های دیگر نیز مانند خراسان شمالی برای شرکت در مسابقه یا دیدن آن به گنبد کاووس می‌روند.

در هر فصل از سال این استان جاذبه‌ای برای دیدن دارد. فصل گرم سال هم گردشگران به سمت روستاهای جنگلی آن می‌روند مانند روستای زیارت. هر چند که این روستا دیگر آن حال و هوای قبل را ندارد و ساخت و ساز در آن زیاد شده است اما روستاهای جنگلی این استان هنوز هم بهترین گزینه برای فرار از گرما هستند به خصوص جاده معروف ناهارخوران آن.

این استان یک دیوار هم دارد که خودش برای باستان شناسان سایت مهم تاریخی محسوب می‌شود و آنها که علاقه‌ای به تاریخ داشته باشند خود را در این استان به گمیشان می‌رسانند تا در شمال شرق کلاله آن را ببینند. این دیوار بزرگ که در متون تاریخی به مار سرخ هم شهرت دارد؛ بخشی از دیوار تاریخی گرگان بوده است. زمانی این دیوار پس از دیوار چین بزرگترین دیوار دفاعی در جهان بوده است اما حالا بخش زیادی از آن یا زیر خاک است یا از بین رفته است.

این استان در حوزه صنایع دستی هم آن قدر غنی است که تا کنون چهار روستا و دو شهر آن در حوزه صنایع دستی ثبت شده اند. روستای تنگلی در رشته سوزن دوزی روستای سیاه رودبار علی آباد کتول در رشته‌های مختلف صنایع دستی، روستای زیارت و شاهکوه در حوزه جاجیم بافی، شهر گنبد کاووس و علی آباد کتول هم در رشته نواربافی کتولی و فرش ترکمن ثبت شده اند.

فرش ترکمن مخاطب تخصصی خود را دارد بیشتر کسانی که به این استان می‌روند با خودش جاجیم می‌برد. معمولاً در هر نمایشگاه صنایع دستی که برگزار می‌شود ترکمن‌ها و گلستانی‌ها بخش مهمی از آن نمایشگاه را با همین هنرها به خودشان اختصاص می‌دهند. در کنارش می‌توان هنر جواهرسازی گمیشان را به هنر لباس‌های سنتی و روسری‌های ترکمنی آنها اضافه کرد. شاید این هنرها بیشتر برای ایرانی‌ها شناخته تر باشند به خصوص خانم‌هایی که روسری‌های ترکمنی بلند حاشیه دار را می‌پسندند.

چکدرمه و تنوع غذایی

غذاهای این استان آنقدر تنوع دارد که هر ذائقه ای با آن ارتباط بگیرد. از غذاهای ترکمنی رستوران معروفی رو به روی گنبد کاووس که همه نوع غذای محلی دارد تا ماهی کباب‌های گمیشان. شما می‌توانید به رستوران‌هایی بروید که گردشگر بیشتری می‌پذیرند در آن صورت می‌توانید با تنوع غذایی زیادی در منو رو به رو شوید.

اگر به این استان رفتید «چکدرمه» یادتان نرود. این غذا به عنوان غذای نذری در شهرهای مختلف استان گلستان از جمله بندرترکمن تهیه می‌شود. همچنین محبوبیت بالای این غذا سبب شده است تا در مراسم رسمی مانند مراسم عروسی به‌عنوان یکی از غذاهای اصلی تهیه شود.

ماش پلو هم غذایی با اصالت گلستانی است که به‌خاطر طعم بی‌نظیرش در سایر استان‌های کشور ایران هم طبخ می‌شود. انواع «بروک» را می‌توانید در این استان با طعم‌های مختلف بچشید. این استان تنوع غذایی زیاد خود را مدیون تنوع گیاهی است که در سرتاسر استان دارد.

گلستان به دلیل تنوع آب و هوا و داشتن روستاهای متعدد، نه تنها هتل‌های بزرگ و پر ستاره زیاد به خصوص در مرکز استان دارد بلکه در بیشتر روستا و دهکده هایش می‌توان در انواع مختلف مراکز اقامتی از جمله بوم گردی‌ها اقامت کرد.