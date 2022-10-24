کاهش ۱۲ درصدی ورودی سد ها نسبت به مدت مشابه/ قطع آب ۲۸۰۰ مشترک

به گزارش خبرنگار مهر فیروز قاسم زاده سخنگوی صنعت آب در نشست خبری گفت: امسال برای سومین سال متوالی وارد پاییز خشک شدیم. بارش‌های که وجود دارد بیشتر در نواحی شمالی متمرکز شده‌اند.

وی اضافه کرد: طبق آمار و ارقام سه میلیمتر بارندگی دریافت کردیم که نسبت به مدت مشابه کاهش ۴۴ درصدی وجود دارد.

سخنگوی صنعت آب اضافه کرد: آمار سدها ۸۷۰ میلیون است که نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کاهش ورودی وجود دارد. ضمن آنکه کاهش ورودی آب سدها در مقایسه با ۵ ساله گذشته به ۳۰ درصد کاهش یافته اما طبیعی است زیرا سالهای اخیر وارد سالهای های خشک شده است.

قاسم زاده تصریح کرد: خروجی‌ها ۱۹۵۰ میلیون متر مکعب است که نسبت به سال قبل ۱۱ درصد کاهش داشته است. همچنین در شرایط فعلی ۳۷ درصد مخازن سدها پر هستند.

قاسم زاده اضافه کرد: کشور ما از ۱۲ سال پیش طبق شاخص‌های بین المللی وارد تنش آیی شده است، اگر سرانه آب کمتر از ۱۷۰۰ متر مکعب کمتر باشد وارد تنش آبی و اگر سرانه زیر ۱۰۰۰ متر مکعب باشد وارد کمبود آب شده و آثار آن ملموس خواهد بود به طوری که در زندگی مردم پدیدار خواهد بود و این کمبود احساس می‌شود. به همین دلیل باید مدیریت مصرف آب در دستور کار قرار بگیرد.

وی افزود: در سال آبی گذشته بر اساس برنامه ریزی هایی که اتفاق افتاد با کمبود آب مواجه نشدیم. به طوری که یک اجماع خوبی بین مردم و دولت اتفاق افتاد و ما از این پیک گذر کردیم.

سخنگوی صنعت آب تصریح کرد: ۴۰ درصد آب شرب تهران از منابع سطحی است و در حال حاضر سدها ۱۹ درصد پرشدگی دارند.

قاسم زاده با اشاره به اینکه کشور در وضعیت مناسب آبی قرار ندارد در این زمینه توضیح داد: آب ۲ هزار و ۸۰۰ مشترک بد مصرف آب در کلان‌شهر تهران برای ساعت‌هایی در روز قطع شد و هدف تغییر در رفتارهای مصرفی بوده است.

وی درباره تعداد شهرهای دارای بحران آبی اضافه کرد: ما برنامه ریزی کردیم که قطعی نداشته باشیم، گرچه کشور در محدوده تنش آبی قرار دارد و وارد کمبود آبی شدیم. علیرغم اینکه کمبود آب داریم اما قطعی آب شرب برنامه ریزی شده نداریم البته در شهرهای مختلف طرح‌های اضطراری یا هدف مدیریت ریسک را دنبال می‌کنیم. اکنون برای ۱۳۲ شهر طرح اضطراری و مدیریت ریسک انجام می‌دهیم.

سخنگوی صنعت آب تاکید کرد: از نظر شاخص بین المللی کشور ما در تنش آبی قرار دارد اما در مدل برنامه ریزی آبفا هیچ شهری در این شرایط قرار ندارد، اما با توجه به اینکه احتمال می‌دهیم بارندگی پاییز نداشته باشیم مدیریت ریسک انجام می‌دهیم. البته لازم به ذکر است که مشکلی در بخش تأمین آب شرب وجود ندارد و در شهرهایی نظیر اصفهان، خوزستان، ایلام و استان‌های فلات مرکزی مشکلاتی برای تأمین آب کشاورزی وجود دارد. که برای این شهرها طرح‌های اضراری مدیریت محیط زیست را دنبال می‌کنیم تا با مشکلی مواجه نشویم. اما به این معنی نیست که تنش آبی و قطعی آب وجود داشته باشد.

قاسم زاده با اشاره به اینکه آب تعدادی از مشترکان بد مصرف قطع شده است است در این زمینه توضیح داد: حدود ۲۸۰۰ مشترک بدمصرف در تهران داریم که طی یک هفته اخیر، بعد از دریافت اخطارها، یک نوبت قطع آب برای این مشترکین اعمال شد و قطع آب برای مشترکین بدمصرف در صورت عدم توجه به اخطارهای پیامکی و بعد از درج اخطار در قبوض، اعمال خواهد شد.

وی افزود: سیاست‌های تنبیهی برای مشترکین آب در پاییز اعمال می‌شود به صورتی که مشترکینی که بیش از الگو مصرف کنند، در قبوض آنها جرایمی درنظر گرفته خواهد شد.

سخنگوی صنعت آب اضافه کرد: تعداد مشترکین بد مصرف از ۶ درصد به ۵ درصد رسیده است. بنابر این این طرح از بازدارندگی کافی برخوردار بوده و کسانی که در منزل خود استخر دارند و از عددی که به عنوان الگو برایشان ارائه شده عبور کنند جریمه می‌شوند.

قاسم زاده اضافه کرد: سیاست‌های تشویقی برای مشترکین آب در نظر گرفته شده به طوری که اگر مشترکین در تقسیم بندی مشترکین خوش مصرف قرار بگیرند، و نسبت به روال عمومی مصرف خود، کاهش مصرف داشته باشند، به ازای هرمترمکعب کاهش مصرف، ۳,۰۰۰ تومان تشویق برای این دسته از مشترکین درنظر گرفته می‌شود.

وی در پاسخ به خبر نگار مهر مبنی بر چگونگی اعمال تعرفه پلکانی برای مشترکان پرمصرف در این زمینه توضیح داد: چندین سال است که تعرفه پلکانی وجود دارد و امسال هم الگوی مصرف را با تعرفه پایین حساب می‌کنیم و بعد از اینکه وارد بالای الگوی مصرف می‌شوند شامل تعرفه‌های پلکانی می‌شوند.

قاسم زاده ادامه داد: تعرفه‌های پایه از ۳۰۰ تومان شروع می‌شود ولی تعرفه‌های مازاد ۳,۵۰۰ تومان است. برای استان‌هایی که نیاز به آب بیشتری دارند سطح الگو تعریف شده است و از ۱۳ تا ۱۸ است، استان‌هایی که سرانه مصرفشان ماهیتاً باید بالا باشد ۱۸ و استان‌هایی که نیاز به آب کمتری دارند ۱۳ به عنوان الگوی مصرف برای آنها در نظر گرفته شده است.

قاسم‌زاده در پاسخ به‌سوالی در خصوص وضعیت تأمین آب همدان گفت: یکی از ایستگاه‌های پمپاژ آب دچار اشکال فنی شد که این اشکال برطرف شده و درحال حاضر هیچ‌گونه قطعی آب در همدان نداریم.

وی در رابطه با این موضوع ادامه داد: دریافت آب بی‌کیفیت و لجنی در همدان را تکذیب می‌کنم و به‌هیچ وجه آب آلوده وارد شبکه آب همدان نشده و کیفیت آب در این شهر، استاندارد و مطلوب است؛ همچنین در روزهای اخیر دانشگاه ابن سینا، بررسی‌هایی روی کیفیت آب همدان داشته و نتایج این بررسی‌ها بر تأیید کیفیت آب، صحه گذاشته است.

سخنگوی صنعت آب در خصوص باروری ابرها در سال جاری گفت: سازمان باروری ابرها تشکیل شده و مطالعاتی در این زمینه آغاز شده اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

قاسم‌زاده با بیان اینکه "برنامه‌ریزی‌ها بر این اساس است که هیچ‌گونه قطعی آبی در بخش خانگی در پاییز نداشته باشیم"، گفت: هیچ شهری در حال حاضر در وضعیت تنش آبی نیست اما برای ۱۳۲ شهر، طرح‌های آبرسانی اضطراری مدیریت ریسک تعریف کرده‌ایم تا در صورتی که این شهرها در شرایط تنش آبی قرار گرفتند، اجرای این طرح‌ها، راهگشا باشد.

وی افزود: از هفته آینده بارندگی‌های مناسبی در کشور آغاز می‌شود که امیدواریم بخشی از کاهش بارش‌ها را جبران کند.