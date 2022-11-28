ذخیره ۱۸ میلیارد متر مکعبی آب در سدها/کاهش ۷۰ درصدی بارش در تهران

به گزارش خبرنگار مهر فیروز قاسم زاده، سخنگوی آب در نشست خبری گفت: بر اساس ایستگاه‌های وزارت نیرو میزان دریافت آب‌های جاری ۲۸ میلی متر است که در مقایسه با متوسط بلند مدت ۵۴ ساله ۱۶ درصد کاهش بارندگی داشتیم و نسبت به سال گذشته در شرایط مشابه به سر می بریم.

وی ادامه داد: بارندگی‌های اخیر که اتفاق افتاد بر بخش غربی کشور متمرکز بوده و با بارش‌های اخیر ورودی مخازن سدها ۲.۷ میلیارد رسیده که ۱۳ درصد رشد داشته است در حالی‌که متغییر خروجی سدها ۵ درصد بوده و به ۳.۸ میلیارد متر مکعب رسیده است.

سخنگوی صنعت آب با اشاره به پر شدگی ۳۸ درصدی سدها ادامه داد: این عدد معادل ۱۸ میلیارد آب است که ۲ درصد مخازن سدها نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

وی اضافه کرد: سدهای مهم از ۱۰ تا ۷۰ درصد پرشدگی داشته اند؛ البته تهران با کاهش ۷۰ درصدی بارندگی در تهران روبرو بوده‌ایم که نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد کاهش یافته است.

به گفته سخنگوی صنعت آب زاینده رود تنها ۱۲ درصد در سال جاری پر شدگی دارد.

وی در پاسخ به سوال مهر مبنی بر انتقادات وارد شده بر سد چم شیر را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: در تمام پروژه‌های توسعه‌ای که در سطح دنیا اتفاق می‌افتاد هر پروژه‌ای متشکل از مزایا و معایبی است، درمورد سد چم شیر هم فارغ از اینکه تبلیغات رسانه‌ای علیه آن وجود دارد ارزیابی‌های زیست محیطی در رابطه با آن اتخاذ شده به طوریکه از زمانی آغاز این عملیات ۸ مرجع مختلف مطالعات مختلفی در رابطه با این پرژه انجام دادند.

وی ادامه داد: رودخانه زهره در ماه‌های پر بارش سیلابی و در سایر ماه‌های سال دبی پایه در جریان است. ضمن آنکه شوری آب در ماه‌های کم بارش بدون هیچ سازه‌ای سه برابر می‌شود و با احداث این سد می‌توانیم آب‌های سیلابی را ذخیره کرده و به جای اینکه سیلاب‌ها یکباره خارج شوند این آب‌ها را ذخیره کنیم.

به گفته سخنگوی صنعت آب مشابه این سد، سد کوثر است که ۲.۵ میلیون نفر را تأمین می‌کند.

قاسم زاده در رابطه با تأثیر قطعی انشعابات گفت: قطعی انشعابات ۱۲ هزار و ۵۰۰ خانوار به دلیل اینکه در بازه بد مصرف بوده و الگوی مصرف را رعایت نکرده اند و در شهر تهران متوسط ۱۴ متر مکعب مصرف یک خانوار است این افراد بالای ۲۸ متر مکعب آب مصرف کرده بودند. ارزیابی این مساله با قبض‌هایی که در ماه‌های آینده صادر می‌شود و میزان مصرف آنها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در سال گذشته حدود ۵ درصد از مشترکین در تهران بد مصرف بوده اند که اکنون ۴ درصد شده اند که حجم قابل توجهی بوده یعنی ۱۰ درصد مصرف تهران و این مساله برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا کاهش مصرف در شهر تهران و اهمیت آن ضرورت دارد.

سخنگوی صنعت در رابطه با پاداش مشترکان خوش مصرف گفت: این پاداش در قبض‌های آبان ماه اعمال می‌شود که پس از تصویب تعرفه اعمال می‌شود. و کسانی که خوش مصرف بوده و نسبت به ماه‌های قبل میانگین خود را کاهش داده اند، مشمول آن می‌شوند.

وی اضافه کرد: بحث تغییر اقلیم در کل دنیا اتفاق افتاده است و منطقه خاورمیانه بر اساس ارزیابی‌های اقلیمی که انجام شده هم در شرایط کنونی و هم در ۲۰-۴۰ سال آینده بد ترین شرایط را تجربه می‌کنیم در برخی مناطق کمبود بارش و در برخی مناطق افزایش بارش وجود دارد.

قاسم زاده تصریح کرد: فارس بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کهکلویه و بویراحمد و یزد که سطح مناسبی از بارش را تجربه می‌کنند در حالی که در سال گذشته درصد کمی را تجربه کرده اند. سیستان وبلوچستان، قزوین، همدان تهران و قم که در سال گذشته بارش خوبی داشته اند در سال جاری بارش مناسبی تا کنون نداشته است به طوری که سیستان و بلوچستان در سال گذشته یکی از استان‌های پر بارش ما بود که این جا به جایی که اتفاق می‌افتد برای کشورهای همسایه نیز وجود دارد.

وی درباره افزایش برداشت از آب‌های زیرزمینی و خطر فرونشست زمین بیان داشت: ما در سیاست‌های طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی بنا داریم که انسداد چاه‌های غیر مجاز را با جدیت بیشتری پیگیری کنیم. همچنین با اضافه برداشت از چاه‌های مجاز نیز برخورد خواهد شد. همچنین اعمال مدیریت کنترل هوشمند را در دستور کار داریم.

وی در رابطه با تغییر کیفیت آب شرب تهران اضافه کرد: تمام تلاش ما این است که استانداردهای سخت گیرانه رعایت شود وزارت بهداشت نیز بر تمامی تصفیه خانه‌ها نظارت دارد آزمایشگاه‌های وزارت نیرو نیز تماماً به طور تمام وقت کیفیت آب را کنترل می‌کنند.

قاسم زاده ادامه داد: البته در شرایط کم آبی کیفیت آب کاهش می‌یابد اما خارج از استاندارد نیست.

وی با اشاره به وضعیت منابع آبی تهران گفت: ما در حال حاضر در تهران به بارش پاییز و زمستان امیدواریم تا طبق سال‌های نرمال دوباره مخازن به شرایط مطلوب برسد اما در صورت تداوم شرایط کنونی اوضاع بحرانی خواهد شد.

وی تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که قطعی آب اتفاق نیفتد برای عبور از این شرایط باید بارندگی داشته باشیم اما اگر این اتفاق نیفتد و کاهش بارندگی تداوم داشته باشد مشکل آفرین خواهد بود.

سخنگوی صنعت آب یادآور شد: در حال حاضر در تهران ۵۰ درصد از آب زیرزمینی و ۵۰ درصد از آب سطحی استفاده می‌شود.

وی درباره میزان ورودی آب از سوی افغانستان به ایران گفت: در حال حاضر سد کمال خان شرایط مطلوب ندارد بنابراین افغانستان مطابق قبل رها سازی آب را انجام نمی‌دهد طبق رایزنی‌هایی که داریم باید این اقدام صورت گیرد و مشکل سازه‌ای که قرار بود اصلاح شود باید اجرایی شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر هیچ ورودی از سمت افغانستان به چاه نیمه‌های سیستان و بلوچستان نداریم.

سخنگوی صنعت آب درباره احتمال جیره بندی آب نیز گفت: تمام تلاش ما این است که جیره بندی نشود پیش بینی‌ها این است که در سه ماه آتی شرایط با بارش ضمن اینکه ۴۵ درصد بارش‌ها نیز در فصل پاییز خواهد بود بنابراین امیدواریم که مخازن تغذیه شوند.