به گزارش خبرگزاری مهر این مزایده فوق‌العاده در پی دستور قضائی شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای فروش یک هزار و ۴۰ دستگاه خودروی سواری خارجی رسوبی در انبارهای مختلف گمرکات، بنادر و اموال تملیکی در تعدادی از استان‌ها و در ادامه مزایده فوق‌العاده شماره ۵۶۵ برگزار می‌شود.

با نظارت مستقیم دستگاه‌های نظارتی و قضائی ۹۶۳ دستگاه توسط متقاضیان به ارزش تقریبی سه هزار میلیارد تومان خریداری شد و ۷۶ دستگاه باقیمانده که پیشنهاد قیمت نداشته و یا اینکه اسناد آنها دارای مغایرت‌های فنی بودند در این مزایده برای فروش قرار داده شده‌اند.

پیشنهادهای متقاضیان مزایده فوق‌العاده ۵۶۶ برای خودروهای ارائه شده، روز سه‌شنبه سوم آبان‌ماه ۱۴۰۱ در مراسمی با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و قضائی، در سالن جلسات سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی رمزگشایی و اسامی برندگان از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و تارنمای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به اطلاع مردم رسانده می‌شود.