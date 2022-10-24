حمله به تابلوی «کلود مونه» با پوره سیب زمینی!

به گزارش خبرنگار مهر، ۹ روز بیشتر از پرتاب سوپ گوجه فرهنگی به سمت تابلوی نقاشی گل‌های آفتابگردان ونسان ونگوگ در گالری ملی لندن توسط فعالان محیط زیست نمی‌گذرد که یک تابلوی نقاشی جدید هدف حمله این افراد معترض قرار گرفت.

دو جوان با این هدف که چنین اقدامی زنگ خطری برای مواجهه با یک فاجعه آب و هوایی بوده است به سمت یکی از نقاشی‌های کلود مونه نقاش فرانسوی در موزه باربرینی در پوتسدام آلمان پوره سیب زمینی پرتاب کردند و پس از آنکه دستان خود را با چسب به دیوار چسباندند سخنرانی اعتراض آمیز کردند. این تابلوی معروف در سال‌های ۱۸۸۸ تا ۱۸۹۱ نقاشی شده و ارزش زیادی دارد.

بنا به گفته مقامات این موزه نقاشی با شیشه محافظت شده و به نظر نمی‌رسد آسیبی دیده باشد. اما این دو نفر پس از دستگیری برای بازجویی در زندان به سر می‌برند.

تابلوهای نقاشی معروف در چند سال خیر کانون اعتراض فعالان اقلیم مرتبط با غذا قرار گرفته است. اما این اقدامات گروه های محیط زیستی در همه کشورهای جهان مطرود است چون بسیاری از افراد در فضای مجازی پس از انتشار این خبر توسط رسانه نوشته اند: تخریب اموال ارزشمند و تاریخی و آثار هنری باعث می‌شود اتفاقاً صدای آنها نه تنها شنیده نشود بلکه به نفرت علیه این اقدامات بیانجامد.