هزینه های فرانشیز درمانی ۱۸ هزار و ۵۴۸ مددجوی تهرانی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانبخش مرادی با ارائه گزارشی از خدمات این نهاد دربخش های بهداشت، درمان و امور بیمه گفت: در نیمه نخست امسال هزینه‌های بیمه مکمل و فرانشیز برای ۱۸ هزار و ۵۴۸ مددجوی تحت حمایت به مبلغ ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی افزود: بیمه پایه مددجویان تحت حمایت خدمات درمانی است و از آنجایی که بیمه‌های پایه، کلیه هزینه‌های درمانی را پوشش نمی‌دهند و این امر برای مددجویان که از اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه هستند، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند لذا برای کمک به جامعه هدف تحت حمایت در این زمینه یک بیمه مکمل درمانی برای مددجویان تحت حمایت در نظر گرفته شده است که این افراد با مراجعه به ادارات این نهاد و ارائه اسناد و مدارک مربوطه به کارشناسان درمان کمیته امداد بخشی از هزینه‌های درمانی آنها پرداخت می‌شود.

مرادی بیان کرد: تسهیلات درمان برای ۱۵۳ مددجوی تحت حمایت به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان در نیمه نخست سال جاری پرداخت شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران ادامه داد: همچنین در این مدت زمان ۱۳ هزار و ۶۷۰ بسته قرص مکمل نیز با هدف ارتقای سلامت و تقویت سیستم ایمنی مددجویان تحت حمایت به ارزش تقریبی ۸۰۰ میلیون تومان میان مددجویان تحت حمایت توزیع شد.

وی به پرداخت ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی برای ۴ هزار و ۲۷۵ زن سرپرست خانوار اشاره کرد و افزود: بانوان سرپرست خانوار تحت حمایت این طرح به شرط رسیدن به شرایط بازنشستگی ازمزایای بازنشستگی برخوردار و توانمند می‌شوند.

مرادی خاطر نشان کرد: در نیمه نخست سال جاری ۵۶۱ مددجوی تحت حمایت از محل پرداخت بیمه تأمین اجتماعی توانمند، از خدمات بیمه بازنشستگی برخوردار و از چرخه حمایتی کمیته امداد استان تهران خارج شده اند.