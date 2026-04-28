۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

طوسی: ۶۱ میلیارد تومان برای درمان و بیمه مددجویان کردستان هزینه شد

طوسی: ۶۱ میلیارد تومان برای درمان و بیمه مددجویان کردستان هزینه شد

سنندج ـ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان از هزینه‌کرد بیش از ۶۱ میلیارد تومان برای خدمات درمانی و پرداخت حق بیمه اجتماعی مددجویان تحت حمایت در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طوسی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به حمایت‌های درمانی و بیمه‌ای از مددجویان تحت پوشش این نهاد اظهار کرد: در سال گذشته مجموعاً بیش از ۶۱ میلیارد تومان در این حوزه‌ها هزینه شده است.

وی افزود: از این میزان، ۱۸ میلیارد تومان برای کمک به هزینه‌های درمانی مددجویان تحت حمایت پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان ادامه داد: همچنین ۱۶ میلیارد تومان دیگر برای تأمین تجهیزات درمانی بیماران صعب‌العلاج هزینه شده تا بخشی از نیازهای درمانی این گروه از مددجویان پوشش داده شود.

طوسی تصریح کرد: در بخش بیمه‌های اجتماعی نیز برای ۲۶۰۰ نفر از مددجویان، بیش از ۲۷ میلیارد تومان حق بیمه در سال ۱۴۰۴ پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای ارتقای سطح رفاه اجتماعی و کاهش دغدغه‌های درمانی و معیشتی خانواده‌های تحت حمایت انجام شده است.

