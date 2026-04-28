طوسی: ۶۱ میلیارد تومان برای درمان و بیمه مددجویان کردستان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طوسی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان با اشاره به حمایتهای درمانی و بیمهای از مددجویان تحت پوشش این نهاد اظهار کرد: در سال گذشته مجموعاً بیش از ۶۱ میلیارد تومان در این حوزهها هزینه شده است.
وی افزود: از این میزان، ۱۸ میلیارد تومان برای کمک به هزینههای درمانی مددجویان تحت حمایت پرداخت شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان کردستان ادامه داد: همچنین ۱۶ میلیارد تومان دیگر برای تأمین تجهیزات درمانی بیماران صعبالعلاج هزینه شده تا بخشی از نیازهای درمانی این گروه از مددجویان پوشش داده شود.
طوسی تصریح کرد: در بخش بیمههای اجتماعی نیز برای ۲۶۰۰ نفر از مددجویان، بیش از ۲۷ میلیارد تومان حق بیمه در سال ۱۴۰۴ پرداخت شده است.
وی خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای ارتقای سطح رفاه اجتماعی و کاهش دغدغههای درمانی و معیشتی خانوادههای تحت حمایت انجام شده است.
