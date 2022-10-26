دانشجویان نقش مهمی در ارتقاء و گسترش امنیت اجتماعی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد طاهری در نشست توجیهی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان اظهار داشت: دانشجویان ذخیره انقلاب و قشر عظیمی از جامعه هستند که تعامل با آنان فرصت ارزنده و ثمربخش را برای جامعه بدنبال دارد.

وی افزود: در وضعیت کنونی کشور نقش اساتید و دانشجویان برای خنثی سازی توطئه دشمنان بیش از پیش به چشم می‌خورد و هرچه تعهد و مسئولیت پذیری دانشجو بیشتر باشد زمینه رشد و شکوفایی و فراهم شدن امنیت اجتماعی بیشتر می‌شود.



فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: امروز دشمنان با راه‌اندازی جنگ نرم بدنبال استحاله فرهنگی هستند و با توجه به اینکه جبهه اصلی جنگ نرم در داخل کشور فضای دانشگاه است لذا نقش اساتید و دانشجویان به عنوان فرماندهان و افسران جوان این جنگ نرم حائز اهمیت است.

وی بیان کرد: با وجود تلاش گروه‌های معاند برای برهم زدن وحدت در سیستان و بلوچستان ولی مردم شریف استان در کنار هم وحدت را به خوبی حفظ کردند. نظم و امنیت که شمول گسترده‌ای دارد در همه حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بویژه دانشجویان را در بر می‌گیرد و از سویی همگان خواستار و نیازمند امنیت هستند و همه در برابر آن مسئولیم.

سردار طاهری با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان پهناورترین استان کشور است و با وجود ۲ کشور همسایه و بی ثبات، از امنیت خوب و مطلوبی برخوردار است تصریح کرد: اساتید می‌توانند درک مناسب از وضعیت موجود را به دانشجویان خود منتقل و اتکا به بصیرت، ایمان و تقوای دینی و صیانت از بنیان‌های فکری و روحی را از الزامات مقابله با دشمن به آنها معرفی کنند.

وی بیان کرد: دانشجویان نیز باید با افزایش بصیرت دینی و عملی و نفوذ در بدنه اجتماع با استفاده از تأثیر پذیری فرهنگی به دنبال خنثی سازی اثرات سو ء تهدیدات دشمنان انقلاب اسلامی در تحولات اجتماعی باشند.