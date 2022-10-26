ورود سامانه بارشی به آذربایجان غربی/احتمال سیلابی شدن مسیل ها

مهدی صابری در خصوص آخرین وضعیت آب و هوای استان افزود: تأثیر این مخاطره شامل آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتمال لغزندگی در جاده‌های کوهستانی و احتمال سقوط و پرتاب اجسام است.

وی ادامه داد: لازم است به علت بارش باران و رعد و برق، احتمال بارش برف در ارتفاعات و وزش تند بادهای لحظه‌ای، مردم از تردد در ارتفاعات و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها بپرهیزند و نسبت به محکم کردن سازه‌های سبک و تابلوهای تبلیغاتی اقدامات لازم را انجام دهند.

صابری با بیان اینکه همه نقاط استان تحت تأثیر این سامانه جدید بارشی خواهند بود، ادامه داد: نقاط شمالی استان بیشتر تحت تأثیر این بارش‌ها خواهند بود ولی در نقاط جنوبی وزش باد غالب است.

وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ارومیه دمایی بین مثبت چهار و ۱۸ درجه سانتی گراد داشت، گفت: چالدران سردترین شهر استان با دمای منفی سه درجه سانتی‌گراد و پلدشت گرم‌ترین شهر استان با دمای ۲۱ درجه سانتی‌گراد بود.