فیلمبرداری «اکوالایزر ۳» شروع شد/ادامه فیلم خوبی از دنزل واشینگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دنزل واشینگتن بازیگر و آنتوان فوکوا کارگردان آغاز فیلمبرداری فیلم سوم «اکوالایزر» را جشن گرفتند.

در حالی که کمی بیش از ۴ سال از اکران «اکوالایزر ۲» می‌گذرد، اکنون دنزل واشینگتن بار دیگر در نقش رابرت مک‌کال دیده می‌شود.

در آغاز امسال این بازیگر کهنه‌کار خبر از ساخته شدن فیلم سوم داد. اکنون در حالی که ۱۰ ماه از آن زمان می‌گذرد، فیلمبرداری فیلم سوم آغاز شده است.

سونی پیکچرز اعلام کرد فیلمبرداری این فیلم در سواحل ایتالیا آغاز شده و دنزل واشینگتن و داکوتا فانینگ و گایا اسکودلارو جلوی دوربین آنتوان فوکوآ رفته‌اند.

با توجه به اینکه دو فیلم قبلی در ماساچوست فیلمبرداری شده بودند، اینکه عوامل فیلم راهی ایتالیا شده‌اند تا آنجا این فیلم را بسازند نشانه تفاوتی در این فیلم با ۲ فیلم قبلی است.

واشینگتن سال ۲۰۰۴ در فیلم «مرد در آتش» با فانینگ که آن زمان بچه بود، هم‌بازی شده بود.

در فیلم‌های «اکوالایزر» که با الهام از برنامه تلویزیونی دهه ۱۹۸۰ ساخته شده واشینگتن در نقش یک سرباز سابق ظاهر شده که از خدمت در بخش تفنگداران دریایی بازنشسته شده اما از مهارت‌های خود برای کمک به افراد جامعه که مورد ظلم واقع شده‌اند استفاده می‌کند.

دو فیلم قبلی که هر یک با بودجه ۳۳ میلیون دلاری ساخته شده بودند با اقبال مخاطبان روبه‌رو شدند و اولی ۱۹۲.۳ میلیون دلار و دومی نیز ۱۹۰ میلیون دلار فروش کردند.

در آگوست ۲۰۱۸ اندکی پس از اکران فیلم دوم آنتوان فوکوآ گفت دوست دارد قسمت سوم را هم بسازد و در نهایت آرزوی او محقق شده و مانند دو فیلم اول ریچارد وِنک برای نوشتن این فیلم بازگشت.

این فیلم قرار است یکم سپتامبر ۲۰۲۳ در سینماهای سراسر جهان اکران شود.