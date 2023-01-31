به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، در حالی که استودیو لاینزگیت قصد دارد فیلم زندگینامه‌ای مایکل جکسون را بسازد، اکنون برادرزاده وی برای ایفای نقش اصلی انتخاب شده است.

آنتوان فوکوآ کارگردان این فیلم با عنوان «مایکل» است و وی خبر انتخاب جعفر ۲۶ ساله دومین پسر جرمین جکسون، برادر بزرگتر و مسلمان مایکل را در اینستاگرام اعلام کرد.

جعفر از ۱۲ سالگی وارد حرفه خوانندگی شده و این فیلم اولین تجربه او در زمینه سینماست.

گراهام کینگ، تهیه‌کننده فیلم‌های زندگینامه‌ای مانند «راپسودی بوهمی» درباره زندگی ستاره گروه کویین به‌عنوان تهیه‌کننده در تولید این پروژه حضور خواهد داشت.

جان لوگان نویسنده نامزد اسکار و نویسنده فیلمنامه «گلادیاتور»، «هوانورد» و ۲ فیلم جیمز باندی «اسکای فال» و «اسپکتر» قرار است فیلمنامه فیلم را بنویسد.

فوکوآ اکنون «اکوالایزر ۳» را در دست ساخت دارد و با دنزل واشینگتن که بازیگر نقش اصلی است در ایتالیا مشغول کار است.

رابرت ریچاردسون فیلم‌بردار برنده اسکار برای «هشت نفرت‌انگیز» و «هوانورد» پس از اتمام «اکوالایزر ۳» در فیلم جدید هم همراه فوکوآ خواهد بود.

استقبال از فیلم‌های زندگینامه‌ای چهره‌های موسیقی در سال‌های اخیر زباد شده و «الویس» ساخته باز لورمن درباره زندگی الویس پریسلی هفته پیش ۸ نامزدی اسکار کسب کرد.

در سال ۲۰۱۹ نیز رامی مالک اسکار بازیگری را برای ایفای نقش فردی مرکوری در فیلم «راپسودی بوهمی» برد.