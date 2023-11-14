به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، یک همکاری دوباره بین دنزل واشینگتن و آنتوان فوکوا، این بار برای ساخت فیلمی درباره هانیبال رقم می‌خورد.

حالا که اعتصاب بازیگران تمام شده چرا با یک جاه‌طلبی به اندازه فیل جبران سکوت ۱۱۸ روزه نشود؟ نتفلیکس دنزل واشینگتن را برای ایفای نقش ژنرال تاریخی کارتاژی هانیبال در یک درام حماسی با آنتوان فوکوا همراه کرده است.

برای ساخته شدن این درام حماسی فعلا بدون نام، بازیگر سرشناس هالیوودی و کارگردانی که برای نخستین بار سال ۲۰۰۱ در «روز آموزش» همراه شده بودند و البته واشینگتن برای آن بازی برنده اسکار شد، پس از سومین قسمت از مجموعه «اکوالایزر» دوباره همکار می‌شوند.

جان لوگان که ۳ نامزدی اسکار، یک جایزه تونی و یک جایزه گلدن گلوب در کارنامه دارد نویسنده فیلمنامه‌های «هوانورد» و «هوگو» اسکورسیزی، «سویینی تاد» تیم برتون، «اسکای فال» سم مندس است و نویسنده «گلادیاتور» ریدلی اسکات هم بوده و به اندازه کافی درباره حماسه شمشیر و رسوایی می‌داند، فیلمنامه این فیلم را می‌نویسد.

برای واشینگتن، این فیلم به معنی برآورده شدن آرزویی است که او بیش از ۲۰ سال پیش داشت، اما فاکس زمانی را انتخاب کرده بود که واشینگتن نمی‌خواست برای مدت طولانی دور از فرزندانش باشد.

هانیبال سوار بر فیل از کوه‌های آلپ عبور و از شمال به روم حمله کرد. آن زمان این بزرگترین تهدید برای جمهوری روم بود. هانیبال یک نظامی با تاکتیک قوی بود که سربازانش را جایی که تونس کنونی واقع شده است و چندان از سیسیل دور نبود، گرد آورده بود. پیروزی‌های نظامی او در طول جنگ دوم پونیک افسانه‌ای است و داستان هانیبال چیزی است که هالیوود برای دهه‌ها مجذوب آن بوده و وین دیزل هم زمانی در پی ایفای این نقش بود، اما تعداد کمی از بازیگران توانایی مالی برای ساختن این پروژه پرهزینه را دارند.

این پروژه با تمرکز بر نبردهای محوری هانیبال علیه جمهوری روم در طول جنگ دوم پونیک (۲۱۸-۲۰۱ قبل از میلاد) و در شرکت فوکوا برای نتفلیکس ساخته می‌شود.

واشینگتن اکنون در حال بازی در فیلم «گلادیاتور ۲» به کارگردانی ریدلی اسکات است که تولید آن به دلیل اعتصاب متوقف شده بود و به زودی تولید را از سر می‌گیرد و تاریخ اکرانش برای روز شکرگزاری ۲۰۲۴ تعیین شده است.