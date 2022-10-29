کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هم اکنون شاهد آلودگی هوای پایتخت بر روی عدد ۸۸ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد، این در حالی است که طی ۲۴ ساعت گذشته نیز این شاخص روی عدد ۹۷ یعنی بازه قابل قبول قرار داشته است.

بر اساس این گزارش پایتخت نشینان از ابتدای سال تاکنون ۱۲۴ هوای قابل قبول، ۸۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۸ روز هوای ناسالم، ۲ روز هوای بسیار ناسالم، ۲ روز هوای خطرناک و تنها دو روز هوای پاک را تجربه کردند.

در مقایسه با سال قبل پایتخت نشینان ۱۷۹ روز هوای قابل قبول، ۴۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲ روز هوای پاک و یک روز هوای ناسالم را تجربه کرده بودند.