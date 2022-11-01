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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۹:۱۳

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛

کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار گرفت

کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار گرفت

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هم اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت بر روی عدد ۸۱ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هم اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت بر روی عدد ۸۱ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد، این در حالی است که طی ۲۴ ساعت گذشته نیز این شاخص روی عدد ۸۷ یعنی بازه قابل قبول قرار داشته است.

بر اساس این گزارش پایتخت‌نشینان از ابتدای سال تاکنون ۱۲۶ روز هوای قابل قبول، ۸۵ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۸ روز هوای ناسالم، ۲ روز هوای بسیار ناسالم، ۲ روز هوای خطرناک و تنها دو روز هوای پاک را تجربه کردند.

در مقایسه با سال قبل پایتخت نشینان ۱۸۲ روز هوای قابل قبول، ۴۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲ روز هوای پاک و یک روز هوای ناسالم را تجربه کرده بودند.

کد مطلب 5621724

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