هند حمله تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِی‌ اِن‌ آی، دولت هند امروز در بیانیه ای حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) واقع در شیراز را قویا محکوم کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه هند در این خصوص آمده است: عمیقا به خانواده قربانیان و ملت ایران تسلیت می‌ گوییم. این حمله شنیع، باری دیگر یادآور آن است که تروریسم یکی از بزرگ‌ ترین و مهم‌ ترین تهدیدها را علیه صلح و امنیت بین‌ المللی ایجاد می‌ کند و در حال حاضر لازم است که کشورهای سراسر جهان متحد شده و با تمامی اشکال و مظاهر آن مبارزه کنند.

گفتنی است که عصر روز چهارشنبه گذشته، فردی با مبادرت به اقدام تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ (ع)، تعدادی از هموطنان را شهید و زخمی کرد.

گروهک تکفیری- تروریستی داعش مسئولیت این حادثه را به عهده گرفته است.

این گروهک تروریستی در بیانیه‌ ای از طریق کانال‌ های تلگرامی خود اعلام کرد که یک عضو این گروه به سمت نمازگزاران در حرم شاهچراغ (ع) در شهر شیراز تیراندازی کرده است.

پیشتر نیز، «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد حمله تروریستی عصر چهارشنبه در حرم مطهر شاهچراغ (ع) را محکوم کرد.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در این باره اعلام کرد: حمله به یک مکان مذهبی در ایران در واقع مستحق محکومیت است و ما همه اقدامات تروریستی را محکوم می‌ کنیم.