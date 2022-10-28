طالبان حمله تروریستی شیراز را بشدت محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع نیوز، سخنگوی گروه طالبان حمله تروریستی شامگاه چهارشنبه به حرم حضرت احمد بن موسی (ع) در شیراز را محکوم کرد.

«ذبیح الله مجاهد» امروز جمعه ضمن محکومیت شدید جنایت تروریستی در حرم شاهچراغ در شیراز اعلام کرد که عاملان این حمله تروریستی دشمنان اسلام و مسلمانان هستند.

در بخشی از پیام سخنگوی طالبان ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان این جنایت تروریستی و مردم ایران آمده است که طالبان حمله وحشیانه علیه نمازگزاران و زائرین در شیراز را شدیدا تقبیح می نماید.

پیشتر نیز ترکیه، چین، روسیه، ونزوئلا، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، سوریه، عمان، امارات، پاکستان و دفتر سیاسی جنبش انصارالله و رئیس شورای عالی سیاسی یمن حمله تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) را محکوم و با مردم و دولت ایران ابراز همدردی و همبستگی کردند. گفتی است شامگاه چهارشنبه ١۵ تن از نمازگزاران و زوار مظلوم حرم مطهر احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) توسط یک نفر تروریست تکفیری به شهادت رسیدند و بیش از ١٩ نفر نیز در این حادثه تروریستی مجروح شدند.