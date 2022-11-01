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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۲۸

مدیرکل هواشناسی اردبیل:

تداوم هوای سرد در اردبیل/بارش خفیف باران پیش‌بینی می‌شود

تداوم هوای سرد در اردبیل/بارش خفیف باران پیش‌بینی می‌شود

اردبیل- مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: براساس نقشه‌های هواشناسی هوای سرد همراه با آسمان نیمه ابری تا ابری تا آخر هفته در استان ادامه خواهد داشت.

سیاوش محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: براساس نقشه‌های هواشناسی هوای سرد همراه با آسمان نیمه ابری تا ابری تا آخر هفته در استان ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به حاکمیت وزش باد در اغلب مناطق استان افزود: در مناطق جنوبی استان در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق و در مناطق مرکزی بارش خفیف باران گاهی به‌صورت رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با بیان اینکه از عصر امروز با وزش باد خزری ضمن کاهش نسبی دمای هوا در اغلب مناطق به ویژه در نوار شرقی استان، آسمان مه آلود می‌شود، گفت: فردا هوایی نسبتاً سرد در سطح استان انتظار می‌رود.

محمدی خاطر نشان کرد: از روز پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده با حاکمیت شرایط پایدار جوی، آسمان استان در بیشتر ساعات صاف تا نیمه ابری خواهد بود.

وی افزود: طی این مدت در طول روزها تغییرات دمایی قابل توجه نبوده اما در ساعات شبانه و اوایل صبح افت کمینه دما محسوس خواهد بود.

کد مطلب 5622098

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