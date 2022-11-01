رایزنی رئیس جمهور عراق با مقام بحرینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری عراق، عبداللطیف رشید رئیس جمهوری عراق در حاشیه نشست سران اتحادیه عرب در الجزایر با محمد بن مبارک آل خلیفه، نماینده پادشاه بحرین دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این دیدار بر عمق مناسبات برادرانه میان عراق و بحرین و لزوم ارتقای آن در سطوح بالاتر در راستای منافع مشترک دو کشور تاکید کرد.

عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق در این دیدار با تشکر از پیام پادشاه بحرین، بر اهمیت ارتباط و تماس مسئولان دو کشور تاکید کرد.

محمد بن مبارک هم در این دیدار ضمن تبریک به رشید بابت انتخاب وی به ریاست جمهوری عراق، درود و سلام پادشاه بحرین را به رئیس جمهوری عراق انتقال داد و برای دولت و ملت این کشور آرزوی پیشرفت و رفاه کرد.

وی گفت: ثبات عراق حائز اهمیت است تا بغداد بتواند نقش کلیدی خود را در مسائل عربی ایفا کند.

نماینده ویژه پادشاه بحرین همچنین بر اهتمام منامه بر گسترش چشم‌اندازهای همکاری با عراق در زمینه اتصال خطوط برق، تجارت و دیگر زمینه‌ها تاکید کرد.

وی تاکید کرد: بحرین خواهان سفر رئیس جمهوری عراق به منامه برای تقویت مناسبات فیمابین هستند.