بازداشت رئیس پلیس انرژی و فرمانده پلیس نفت جنوب عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شفق نیوز، یک منبع امنیتی شامگاه دیروز دوشنبه از بازداشت سرلشکر «غانم العنکوشی» رئیس پلیس انرژی عراق به دلایل نامعلوم خبر داد.

این منبع در گفتگو با شفق نیوز ضمن اعلام این خبر گفت: «عبدالامیر الشمری» وزیر کشور عراق حکم بازداشت رئیس پلیس انرژی را صادر کرد و دلایل آن هنوز مشخص نیست.

این خبر در حالی است که منابع خبری عراق امروز سه شنبه اعلام کردند که وزیر کشور، سرلشکر «علی هلیل» را تا زمان انتخاب رئیس پلیس انرژی به عنوان سرپرست تعیین کرده است.

شفق نیوز همچنین امروز سه شنبه به نقل از یک منبع امنیتی از بازداشت فرمانده هنگ ششم پلیس نفت جنوب خبر داد و افزود این بازداشت هم به دستور وزیر کشور عراق و در ارتباط با بازداشت رئیس پلیس انرژی صورت گرفته است.

گفتنی است با وجود اینکه هنوز توضیحی از سوی مقامات رسمی عراق درباره این بازداشت‌ها اعلام نشده است، ولی برخی منابع محلی آن را با قاچاق غیرقانونی نفت از مناطق جنوبی عراق بی ارتباط نمی‌دانند.