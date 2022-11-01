السودانی از اولویت ها آگاه است/عزم جدی بغداد-اربیل برای حل مناقشه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرستاده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق روز سه شنبه در گفتگو با پایگاه خبری «شفق نیوز» به اظهار نظر درباره تازه‌ترین تحولات عراق و آغاز به کار دولت جدید این کشور پرداخت.

بر اساس این گزارش، «جنین هنیس پلاسخارت» درباره اینکه آیا به دولت جدید عراق خوش‌بین است، گفت: دولت جدید عراق با چالش‌های زیادی مواجه است و من فکر می‌کنم نخست‌وزیر از اولویت‌هایی که باید به آنها رسیدگی کند، کاملاً آگاه است. برایش آرزوی موفقیت می‌کنم.

پلاسخارت در پاسخ به این سوال که آیا دولت جدید می‌تواند به مسائل باقی مانده بین دولت اقلیم کردستان و بغداد رسیدگی کند، گفت: می دانم که توافقی بین اربیل و بغداد برای کار روی همه مسائل باقی مانده وجود دارد و فکر می‌کنم طرفین در این خصوص جدی هستند.