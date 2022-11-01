آمریکا: هکرهای روسی وزارت خزانه داری را هدف قرار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، یک مقام دولت آمریکا، هکرهای روسی را به حمله سایبری علیه وزارت خزانه داری این کشور متهم کرد.

خبرگزاری رویترز امروز سه شنبه به استناد گفته های یک مقام وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد که هکرهای وابسته به روسیه ماه گذشته این وزارتخانه را هدف حمله سایبری قرار دادند و موجب اختلال در فعالیت های این وزارت خانه شدند.

این مقام وزارت خزانه داری آمریکا این ادعا را بدون ادله جهت پشتیبانی آن مطرح کرد.

حملات سایبری نقطه اصلی تنش بین ایالات متحده و متحدانش با روسیه بوده است، زیرا غرب، روسیه را به راه اندازی یک پیکار جهانی جاسوسی سایبری متهم کرده و مسکو نیز اتهامات مشابهی را بر علیه واشنگتن و هم پیمانان اروپایی آن مطرح کرده است. روسیه می‌گوید که در حملات سایبری شرکت نمی‌کند و چنین ادعاهایی را اظهارات مخرب می‌داند.