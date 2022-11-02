زنگ استکبار ستیزی نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آئین زنگ استکبار ستیزی صبح امروز با حضور یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش و به دست فرزند شهید مدافع حرم نواخته شد.

همچنین پیش از نواخته شدن زنگ استکبار ستیزی بیانیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان کشور قرائت شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است:

امروز دشمنان قسم خورده تمام توان خود را به کار گرفتند تا با تغییر هویت اسلامی ایرانی و با ساختن هویتی کاذب نوجوانان و جوانان مخصوصاً دانش‌آموزان را از انقلاب اسلامی و فرهنگ ایرانی اسلامی دور کنند.

گاه با سند استعماری ۲۰۳۰، گاه با ترویج بازی‌های هدفمند رایانه‌ای و گاه به کمک شبکه‌های اجتماعی صهیونیستی؛ اما غافل از اینکه دانش آموزان این مرز و بوم با الگو گرفتن از همکلاسی‌های آسمانی خود همچون حسین فهمیده، علی لندی و شهدای مظلوم دبیرستان دخترانه زینبیه و همانند شهید دانش آموز حادثه تروریستی حرم حضرت شاهچراغ شهید محمدرضا کشاورز پایبند به آرمان‌های انقلاب بوده و خود را برای فتح قله نهایی در گام دوم انقلاب اسلامی آماده می‌کنند.