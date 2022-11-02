کارگران و کارمندان مشکل معیشتی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تصویب افزایش حقوق بازنشستگان، کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی از سوی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: حقیقتاً امروز وضعیت معیشت و رفاه کارگران، بازنشستگان و کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی متناسب با تورم موجود نیست و بسیاری از آنها به سختی می‌توانند زندگی خود را اداره کنند.

وی در ادامه با اشاره به اقدام بسیار ارزشمند دولت سیزدهم و مجلس یازدهم شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق و دستمزد در سال جدید و متناسب سازی آن، افزود: دغدغه ویژه رئیس جمهور، دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بحث معیشت و رفاه کارگران، بازنشستگان کشوری و لشکری، کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی از اولویت‌های مهم کشور بود و در راستای رفع و کاهش این مشکلات بحث متناسب سازی حقوق و دستمزد مورد بررسی قرار گرفت و در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرایی شدن آن به دولت محترم ابلاغ شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه ریزی دولت و مجلس در مهار و کنترل تورم افسار گسیخته طی سال‌های اخیر، تصریح کرد: متأسفانه مشکلات عدیده ای در حوزه اقتصاد، معیشت و افزایش تورم در سال‌های گذشته و در دولت قبل ایجاد شد که هنوز آثار مخرب ناشی از آن در جامعه به وضوح دیده می‌شود که نیازمند برنامه ریزی، دقت بیشتر و تصمیمات مهم مسئولان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی است که باید برای کاهش و رفع آن تلاش و همت داشت.

علی بابایی کارنامی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت تثبیت قیمت کالاهای اساسی و غیر اساسی در بازار، خاطر نشان کرد: ضرورت ورود جدی تر دستگاه‌های نظارتی و مسئولان و متولیان امور تنظیم بازار در این شرایط کشور امری اجتناب ناپذیر است و همه باید برای رفع مشکلات و مسائل اقتصادی تلاش کنند تا قدرت خرید مردم دچار آسیب جدی نشود و وضعیت بازار به روال عادی برگردد و رونق کسب و کار را در کشور شاهد باشیم.