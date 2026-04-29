رشد تراز تجاری مازندران؛ ۲۰۰ میلیون دلار ظرفیت اقتصادی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی شامگاه چهارشنبه در همایش روز کار و کارگر در ساری با اشاره به تحولات اقتصادی استان اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور، تراز تجاری مازندران روندی صعودی داشته و این مسئله نشاندهنده پویایی اقتصاد منطقه است.
وی افزود: تنها در همین بازه زمانی، حدود ۲۰۰ میلیون دلار ظرفیت جدید در حوزه تجارت و صادرات استان ایجاد شده که آثار آن طی ماههای آینده در بهبود وضعیت معیشتی مردم و بهویژه کارگران نمایان خواهد شد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تداوم برنامهریزیهای اقتصادی تصریح کرد: این دستاوردها نتیجه تلاشهای مستمر و برنامهریزیهای دقیق در حوزه مدیریت اقتصادی است که حتی در شرایط دشوار نیز متوقف نشده است.
بابایی کارنامی با اشاره به اهمیت حمایت از جامعه کارگری خاطرنشان کرد: رشد شاخصهای اقتصادی زمانی ارزشمند است که منافع آن بهصورت ملموس در زندگی مردم، بهویژه اقشار زحمتکش، نمود پیدا کند.
وی با بیان اینکه باید میان دلسوزان واقعی نظام و منفعتطلبان تمایز قائل شد، افزود: برخی افراد که سالها از امکانات کشور بهرهمند بودهاند، در شرایط حساس حضور مؤثری نداشتند، در حالی که بدنه اصلی جامعه پای کار ایستاده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای حل مشکلات مالی استان ادامه داد: با تلاشهای مستمر، برای نخستین بار ۵۰۰ میلیارد تومان بهصورت پیشپرداخت تأمین شد تا حقوق معوق کارگران پرداخت شود و تأکید داریم که مشکلات ساختاری نباید به زیان کارگران تمام شود
نظر شما