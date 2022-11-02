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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۲۸

پنجره مهر؛

دانش آموزان شیرازی صندلی همکلاسی شهیدشان را گلباران کردند

دانش آموزان شیرازی صندلی همکلاسی شهیدشان را گلباران کردند

شیراز- دانش آموزان شیرازی امروز جای خالی همکلاسی شهیدشان را گلباران کردند.

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به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه شاهد سید احمد خمینی در شیراز امروز میزبان مراسم زنگ ۱۳ آبان شد.

دانش آموزان مدرسه امروز همزمان با زنگ ۱۳ آبان جای خالی محمدرضا کشاورز که در حمله تروریستی شاهچراغ (ع) شهید شده بود را گلباران کردند.

کد مطلب 5622801

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    نظرات

    • AE ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
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      همین بچه ها که دوستشون رو از دست دادن دیگه عمرا برن شعار دن . مصی بدبخت فا...

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