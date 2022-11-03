خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: امنیت غذایی از مقوله‌های بسیار مهم و استراتژیک محسوب می‌شود که امروز مد نظر بسیاری از فعالان حوزه کشاورزی در سراسر دنیا قرار گرفته است.

یکی از برنامه‌های مهمی که در راستای بهبود وضعیت سلامت محصولات کشاورزی و تقویت نظارت‌ها در این زمینه مد نظر قرار گرفته است، استفاده از کد سلامت محصولات کشاورزی است.

کد سلامت محصولات کشاورزی تمام فرایند های تولید از زمان تولید و محل تولید همچنین انواع کود و سمومی و فرآیند هایی که بر روی محصولات کشاورزی صورت گرفته است را در خود جای خواهد داد.

این طرح همزمان با سراسر کشور در استان بوشهر نیز آغاز شده است که می‌طلبد همه کشاورزان مشارکت و همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند تا شاهد دستیابی به اهداف مد نظر باشیم.

آغاز طرح شناسه سلامت

معاون بهبود تولیدات کشاورزی استان بوشهر ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور بهبود تولیدات و اهمیت بالای سلامت محصولات کشاورزی طرح شناسه سلامت این محصولات، همچنین ثبت باغات استان بوشهر همزمان با سراسر کشور آغاز شده است و ثبت نام کشاورزان در این سامانه ها ضروری است.

کبری توکلی با اشاره به اقدام وزارت کشاورزی در خصوص شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی اظهار کرد: دو مورد به صورت فوری در برنامه های دولت قرار گرفته است که سال‌های سال ابتر مانده بود اما این دولت شجاعت داشته که آن را پیگیری و اجرایی کند.

توکلی افزود: یکی از این موارد شناسنامه دار کردن باغات و مزارع است و دیگری ثبت کد سلامت محصولات کشاورزی برای محصولات کشاورزی است.

معاون بهبود تولیدات جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: شناسنامه دار کردن باغات سبزی وصیفی کل کشور است که توسط وزیر کشاورزی رونمایی شد. شناسنامه دار کردن باغات کشاورزی بر عهده ی اتاق اصناف کشاورزی استان بوشهر است.

وی عنوان کرد: این کار در استان بوشهر آغاز شده است و با کمک بخش خصوصی و دولتی در حال اجرا است و همچنین برنامه ی دیگری که در دستور کار قرار گرفته است شناسه دار کردن محصولات کشاورزی از مزرعه یا گلخانه تا زمان صادرات است.

ممنوعیت صادرات بدون داشتن شناسه سلامت

توکلی عنوان کرد: براساس این طرح محصولات کشاورزی باید کد سلامت داشته باشند و بدون داشتن این کد هیچ محصولی صادر نمی شود.

کشاورزان استان بوشهر که قصد صادرات محصولات خود دارند باید حتماً همزمان با کشت محصولات برای ثبت در سامانه اقدام کنند معاون بهبود تولیدات جهاد کشاورزی استان بوشهر تاکید کرد: لذا تمام کشاورزان استان بوشهر همزمان با سایر کشاورزان کشور که قصد صادرات محصولات خود دارند باید حتماً همزمان با کشت محصولات برای ثبت در سامانه اقدام کنند.

وی بیان کرد: در حال حاضر محصولات کشاورزی از استان بوشهر به کشورهای روسیه، عراق، قطر، امارات، پاکستان، افغانستان و تعدادی از کشور های اروپایی صادرات داشتیم که بیشترین صادرات مربوط به گوجه فرنگی بود.

توکلی گفت: کیو. آر یا کد سلامت محصولات کشاورزی تمام فرایند های تولید از زمان تولید و محل تولید همچنین انواع کود و سمومی و فرآیند هایی که بر روی محصولات کشاورزی صورت گرفته است را در خود جای خواهد داد.

ثبت اطلاعات مربوط به سموم و کودها

مدیر حفظ نباتات و سازمان جهاد کشاورزی بوشهر در خصوص اجرای طرح کد سلامت محصولات کشاورزی عنوان کرد: بنا بر نیاز های صادراتی و همچنین داشتن اطلاعات کامل مربوط به سلامت محصولات کشاورزی و فرایندی که برای تولید محصولات کشاورزی برای سالم سازی محصولات کشاورزی کشور این طرح در استان بوشهر همزمان با کل کشور آغاز شده است.

احمد سبحانی افزود: کشاورزان در این طرح باید در سامانه ی مجوزهای الکترونیکی کشاورزی موسوم به سماک کلیه ی فرایند های کشت محصولات را زیر نظر کارشناسان مربوطه ثبت کنند.

مدیر حفظ نباتات و سازمان جهاد کشاورزی بوشهر گفت: در این طرح همه ی کشاورزان باید قبل یا همزمان با آغاز به دلیل حساسیت بالای مصرف‌کننده‌های محصولات کشاورزی نسبت به فرایند تولید و سمومی و کود هایی که در آن استفاده می شوند طرح شناسه سلامت محصولات کشاورزی در کشور اجرایی شده است.

ثبت محصولات همزمان با آغاز فرایند کشت

وی بیان کرد: در این طرح کشاورز با هماهنگی و نظارت مسئول فنی محصولات خود را همزمان با آغاز کشت در سامانه ملی ثبت می کند تا نوع کود و و سومی که که در این مزرعه استفاده می شود مشخص باشد بنابراین برای هر محصول یک کد سلامت مشخص تعلق می گیرد که در آن تمام فرایند تولید محصول از محل کشتا زمانی که به بازار ارسال می شود در آن ثبت می شود.

مدیر حفظ نباتات و سازمان جهاد کشاورزی بوشهر گفت: لازم به ذکر است از این به بعد تنها محصولاتی صادر می شوند که کد سلامت داشته باشند و بدون کد هیچ محصول اجازه صادرات پیدا نمیکنه نه این نکته به خصوص برای کشاورزانی که در پی صادرات محصولات خود هستند از جمله گلخانه داران و مزرعه داران باید مورد توجه قرار گیرد.

سبحانی عنوان کرد: تا پایان آبان ماه و همزمان با آغاز فرایند کشت همه گلخانه دار ها باید نسبت به ثبت شناسه سلامت محصولات خود در ««سامانه سماک» اقدام کنند که این به نوعی به منزله ی قرنطینه بهداشت گیاهی خواهد بود و در صورتی که فرایند دریافت کد شناسه محصول برای کشاورزی ثبت نشود نمی تواند در خواست صادرات محصولات خود را ثبت کند.

وی بیان کرد: این نکته نیز حائز اهمیت است که امسال صادرات گوجه فرنگی از استان بوشهر از عوارض صادرات معاف است و کشاورزان می توانند بدون عوارض صادراتی محصولات خود را صادر کنند.