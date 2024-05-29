انهدام تجهیزات جاسوسی پایگاه «الراهب»/ حمله موشکی به شهرک «شتولا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان از حمله به تجهیزات جاسوسی ارتش رژیم صهیونیستی در یکی از پایگاه‌های نظامی این رژیم در شمال فلسطینی اشغالی خبر داد.

در بیانیه حزب الله درباره این عملیات آمده است: برای حمایت و پشتیبانی از ملت استوار فلسطین و مقاومت دلاور و شریف آن در نوار غزه، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۰۹:۱۵ صبح امروز (به وقت محلی) تجهیزات جاسوسی تازه تأسیس ارتش اشغالگر را در پایگاه «الراهب» با سلاح مناسب و به صورت مناسب هدف قرار دادند که به انهدام این تجهیزات منجر شد.

در خبری دیگر، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حمله موشکی از جنوب لبنان به شهرک «شتولا» در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

در پی این حمله آژیر خطر در بخش‌هایی از مناطق شمالی فلسطین اشغالی به صدا درآمد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی تأیید کرد که چند موشک که از جنوب لبنان شلیک شده بود، به مناطقی در شتولا اصابت کرده است.

حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که رزمندگانش برای حمایت از مردم و مقاومت فلسطین در نوار غزه، مراکز تجمع نظامیان اشغالگر را در شهرک شتولا با آتش توپخانه هدف قرار داده‌اند.

در مقابل، ارتش اشغالگر منطقه وادی حسن و شهرک عیتا الشعب را در جنوب لبنان هدف حمله توپخانه‌ای قرار داد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم سحرگاه امروز از وقوع انفجار مهیب در منطقه نهاریا در شمال فلسطینی اشغالی بدون به صدا درآمدن آژیرهای خطر خبر دادند.