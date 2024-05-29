به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت در جمع خبرنگاران طی سخنانی اظهار داشت: تبادل پیام‌ها مانند گذشته ادامه دارد و هیچ وقفه‌ای در این مسیر صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده هسته‌ای به آقای شمخانی واگذار شده، گفت: ما چیزی به اسم پرونده در بحث هسته‌ای نداریم. فعالیت‌های هسته‌ای در چارچوب تدابیر نظام زیر نظر شورای عالی امنیت ملی بوده که همچنان ادامه دارد.

باقری همچنین درباره پول‌های بلوکه شده ایران خاطرنشان کرد: مذاکرات در این رابطه همچنان در جریان است.

سرپرست وزارت خارجه همچنین درباره مباحثی که در سفر وزیر امورخارجه عمان به تهران بین دو طرف مطرح شد، گفت: ما در موضوعات مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله موضوع غزه و جنایات رژیم صهیونیستی به طور مفصل صحبت کردیم. به همین ترتیب در موضوعات مهم بین‌المللی مباحثی میان دو طرف مطرح شد.