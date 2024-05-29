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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۵۶

واردات ۲۰۰۰ اتوبوس کارکرده برای اربعین نهایی شد

واردات ۲۰۰۰ اتوبوس کارکرده برای اربعین نهایی شد

بخشنامه موضوع اجرای بند ث تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به منظور واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری به منظور خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه موضوع اجرای بند ث تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به منظور واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری به منظور خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی طی نامه شماره ۲۸۰۹۳۹۶ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده است: به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۲۴۲۹۷ ت ۶۲۵۶۷ ه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ هیأت وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی بند (ث) ذیل تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ جهت واردات (۲۰۰۰) دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از پنج سال به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به زائرین و مسافرین اربعین حسینی جهت اطلاع و ابلاغ به گمرکات اجرایی می‌گردد.

واردات ۲۰۰۰ اتوبوس کارکرده برای اربعین، ابلاغ شد

واردات ۲۰۰۰ اتوبوس کارکرده برای اربعین، ابلاغ شد

کد مطلب 6122214
سمیه رسولی

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    نظرات

    • مهر IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      0 1
      پاسخ
      واردات اتوبوس غیر بومی کاری اشتباه است فکر قطعات آن را هم کرده اند گیر نمی آید .

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