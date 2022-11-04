کاخ سفید اظهارات اخیر بایدن درباره ایران را اصلاح کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، جان کِربی، سخنگوی کاخ سفید در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه مقصود جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا از گفتن جمله «ما ایران را آزاد می‌کنیم»، چه بوده است، گفت که بایدن با «معترضان در ایران ابراز همبستگی کرده است!»

سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید در ادامه درباره مداخلات واشنگتن و حمایت از اغتشاشات ایران، گفت: رئیس جمهور در حال ابراز همبستگی با «معترضان» بود؛ کاری که از همان ابتدا کاملاً بی‌پرده انجام می‌داد.

بایدن دیروز (پنجشنبه) در جریان یک گردهمایی تبلیغاتی برای حمایت از یکی از نمایندگان دموکرات کنگره، در ایالت کالیفرنیا گفت که «نگران نباشید، ما ایران را آزاد خواهیم کرد. آنها به زودی خود را آزاد خواهند کرد!»

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران صبح امروز در جمع شرکت‌کنندگان راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران، در پاسخ به هذیان‌های بایدن اظهار داشت: رئیس جمهور آمریکا از روی حواس‌پرتی سخنانی را بر زبان آورده و گفته ما به دنبال آزادی ایران هستیم. آقای رئیس‌جمهور! ایران ۴۳ قبل آزاد و از اسارت شما خارج شد و ما هرگز گاو شیرده شما نخواهیم شد.