  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۲۱:۳۵

کاخ سفید اظهارات اخیر بایدن درباره ایران را اصلاح کرد!

کاخ سفید اظهارات اخیر بایدن درباره ایران را اصلاح کرد!

کاخ سفید در جدیدترین مواضع خود اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره ایران را اصلاح کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، جان کِربی، سخنگوی کاخ سفید در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه مقصود جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا از گفتن جمله «ما ایران را آزاد می‌کنیم»، چه بوده است، گفت که بایدن با «معترضان در ایران ابراز همبستگی کرده است!»

سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید در ادامه درباره مداخلات واشنگتن و حمایت از اغتشاشات ایران، گفت: رئیس جمهور در حال ابراز همبستگی با «معترضان» بود؛ کاری که از همان ابتدا کاملاً بی‌پرده انجام می‌داد.

بایدن دیروز (پنجشنبه) در جریان یک گردهمایی تبلیغاتی برای حمایت از یکی از نمایندگان دموکرات کنگره، در ایالت کالیفرنیا گفت که «نگران نباشید، ما ایران را آزاد خواهیم کرد. آنها به زودی خود را آزاد خواهند کرد!»

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران صبح امروز در جمع شرکت‌کنندگان راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران، در پاسخ به هذیان‌های بایدن اظهار داشت: رئیس جمهور آمریکا از روی حواس‌پرتی سخنانی را بر زبان آورده و گفته ما به دنبال آزادی ایران هستیم. آقای رئیس‌جمهور! ایران ۴۳ قبل آزاد و از اسارت شما خارج شد و ما هرگز گاو شیرده شما نخواهیم شد.

کد مطلب 5624488

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      کاردخوبی کردند ککه نظر بایدن را اصلاح کردند این بنده خدا در عالم دبگر بود واشتباه کرد وفوری آن را درست کردند
      • فرید IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
        0 0
        باید بررسی شود که " جو " چی مصرف میکنه؟؟؟
    • yas DK ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      1 0
      پاسخ
      بر دا شت ا شتبا ه از سخنا ن جو با یدن شده است ایشا ن منظو رشا ن این بو ده که منا بع نفت و گا ز ایرا ن که بسیا ر هنگفت است مثل سو ریه و لیبی و عرا ق ٬ آ زا د خوا هیم کرد - فعلا متا سفا نه و لا یت ری هم و لا یت فحش آ با د شده است - تما م او با ش منتظرند قا نو ن و دو لت سکو ت کند تما م ا را ضی ملی و

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها